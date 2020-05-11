En cazip kampanya

Anadolu Grubu Şirketi Çelik Motor’un markası olan KIA, mayıs kampanyasında sunduğu cazip ödeme vadesi ve faiz oranıyla bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenlere avantaj sunuyor. ‘Şimdi al Ağustos’ta ödemeye başla’ kampanyası kapsamında, Sportage ve XCeed’de 70 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde 0,69 faiz avantajı sunan KIA; Picanto, Stonic, Ceed ve Rio modellerini ise 40 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuyor. KOBİ’lerin vazgeçilmezi Bongo ise 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizle yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

KIA, otomobil almayı düşünenler için mayıs ayında kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. KIA’nın sevilen modellerinin yer aldığı kampanya çerçevesinde otomobil tutkunları mayıs ayında araç sahibi olup ağustos ayında ödemeye başlayabilecek.

KIA’nın gözde modelleri bayramda kapınızda

Üstün kalite ve yüksek konforu bir arada sunan KIA’nın amiral gemisi Sportage ve sportif XCeed mayıs ayı sonuna kadar 70.000 TL’ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla otomobil severleri bekliyor.

Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.

Yeterli yük kapasitesi, sınıfında lider motor ve fren performansı, aerodinamik tarzıyla KOBİ’lerin tercihi olan Bongo ise, mayıs sonuna kadar 40 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.

KIA’dan ‘Kredi Koruma Sigortası’ güvencesi:

KIA ayrıca, TEB Cetelem, Koç Finans ve Garanti bankası gibi finans kuruluşları üzerinden müşterilerinin kullandıkları aracın kredisinde ‘Kredi Koruma Sigortası’ sunuyor. Bu sigortayla 18 - 65 yaş arası müşterilere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda finansal destek sağlanıyor. Kapsam dahilinde yer alan İşsizlik Sigortası ise, sigortalı bireyin işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye giriyor ve poliçe ile belirlenen limitler dahilinde kredi taksitlerini karşılıyor. Özellikle, Covid-19 salgını nedeniyle araç alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için işsizlik sigortası avantaj sağlıyor.