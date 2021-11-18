En çetin aday

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, nisan ayındaki İDDMİB seçimlerinde Başkan adayı olduğunu açıkladı. Tecdelioğlu, "İhracatın gerçek kahramanları olan alt sektörlerin temsilcileri ile birlikte katma değeri yüksek ihracat için ter dökeceğiz" dedi.

Yılın ilk 10 ayında 9,9 milyar dolar ihracata imza atan demir ve demir dışı sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), nisan ayında yeni yönetimini seçecek. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, birlik seçimlerinde Başkan adayı olduğunu açıkladı. Yönetiminde yer alacak isimlerle geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyen Tecdelioğlu, "İki temel hedef üzerinde yoğunlaştık; Kapsayıcı olmak ve ihracatta birim değerimizi hak ettiği seviyeye taşımak." dedi.

İHRACATIN GERÇEK KAHRAMANLARI ALT SEKTÖRLER

İDDMİB'in şu anda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan altıncı birliği olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "Bunda mevcut Başkanımız ve yönetiminin çok ciddi emeği var. Bizim hedefimiz, bana göre ihracatın gerçek aktörleri olan alt sektörleri birlik çatısı altında daha güçlü bir şekilde temsil etmek. Bunu başardığımız takdirde sektör ihracatının birim değerini çok daha yükseğe taşıyabileceğimize yürekten inanıyoruz. İmalat ve üretim açısından çok büyük bir potansiyele sahibiz. Kolektif hareketle, demir ve demir dışı metaller sektörü özelinde dünyada 'Made in Turkiye' etiketinin yer almadığı ülke kalmamalı. Bu bir hayal değil, mevcut potansiyelimizle gerçekleştirebileceğimiz bir hedef. Etkin kaynak kullanımı, katma değeri yüksek projeler, yeni neslin sektöre kazandırılması, sektörün küresel gündemi ve yeni ihracat pazarları çalışmaları odak noktamızda yer alacak." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU

Çetin Tecdelioğlu'nun oluşturduğu yönetimde; Yelken Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yelken, Güvenal Kalıp Genel Müdürü Bora Tarakçıoğlu, Kayalar Bakır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya, Özkan Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Özkan, Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikret Kaya, ARMATÜR Derneği Başkanı ve TURAŞ Gaz Armatürleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Almesan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öncel, Akpa Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Çalışkan, EVSİD Başkanı ve OMS Paslanmaz Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger ve Sistem Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Yerekaban yer alıyor.

ÇETİN TECDELİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Malatya’da dünyaya gelen Çetin Tecdelioğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, Kabataş Erkek Lisesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Temelleri 1987 yılında atılan ve halihazırda 18 şirketi bünyesinde barındıran Tecde Group'da pazarlama ve satış bölümleri de dahil birçok farklı alanda görev alan Tecdelioğlu, Civtec Cıvata’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Üç çocuk babası olan Çetin Tecdelioğlu'nun görev aldığı bazı kurum ve kuruluşlar şu şekilde; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi, Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) Meclis Üyeliği, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkan Vekilliği, Malatya İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Tecde Group Yönetim Kurulu Üyeliği, Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Civtec Cıvata Yönetim Kurulu Başkanlığı.