En cimri sıvayı üretti

Yapı malzemesi sektörünün lider ve yenilikçi şirketi, yapılarda duvar çözümlerinin öncüsü Türk Ytong, hazır sıva ürünlerinin üretimine Ytong markası altında devam etme kararı aldı.

Yapı malzemesi sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Türk Ytong, hazır sıva üretimine Ytong markası altında devam etme kararı aldı. Duvar endüstrisinde 58 yıla ulaşan tecrübesiyle projelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu üstün kalitede ürün ve çözümler üreten Türk Ytong, hazır sıva ürünlerini 2004 yılından bu yana sektöre sunuyor.

Kocaeli-Dilovası fabrikasındaki modern tesislerde üretilen Ytong Sıvalar, Ytong duvar yüzeylerini ideal şekilde tamamlayan, ekonomik ve akılcı ürünler olarak geliştirildi. Ytong duvarların iç ve dış yüzeyleri ile tavanlarda ince ve kolay uygulanan Ytong Sıvalar, malzemeden ve işçilikten de tasarruf sağlıyor.

Ytong Hafif Sıva

Hava şartlarına karşı uzun ömürlü ve mükemmel koruma sağlayan Ytong Hafif Sıva, gazbeton duvarlar ve mineral esaslı tüm yüzeyler için ekonomik ve estetik bir dış cephe sıvasıdır. Hafifliği, su itici olması, yüksek su buharı geçirgenliği ve esneme kabiliyeti ile öne çıkan Ytong Hafif Sıva çatlamaya karşı yüksek bir emniyet sunuyor.

Ytong Alçı Sıvalar

İç mekanlarda; gazbeton, tuğla, beton, brüt beton, bims vb. mineral esaslı duvar ve tavan yüzeyler için üretilen Alçı Esaslı İç Sıvalar, üstün özellikleri ve onaylanmış yüksek ürün kalitesi ile hızlı ve ekonomik uygulama garantisi sunuyor. Ytong Alçı – Saten, Ytong Alçı – Mak, Ytong Alçı – El sıvaları kullanım süresinin uzun olması nedeniyle rahat ve firesiz uygulama sağlarken, düzgün yüzeyi sayesinde üzerine doğrudan kağıt kaplama ve boya işlemi yapılabiliyor.