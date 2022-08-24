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En çok Almanya'ya satıldı

Mercedes-Benz Türk, Avrupa’da 13 ülkeye kamyon ihraç ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün Nisan ayında en fazla ihracat yaptığı ülke ise Daimler Truck’ın ana merkezi Almanya oldu.

En çok Almanya'ya satıldı

Nisan ayında Türkiye iç pazarına 365 adet kamyon, 549 adet de çekici olmak üzere toplam 914 adet kamyon satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki performansını ihracatta da sürdürüyor. Şirket, Nisan ayında Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği bin 976 adet kamyonun bin 210 adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti. Söz konusu dönemde 13 Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştirilirken, Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonların en fazla ihraç edildiği ülke Daimler Truck'ın ana vatanı Almanya oldu.

Türkiye’de ürettiği her 2 kamyondan 1’ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Avrupa’da 10’dan fazla ülkeye kamyon ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk’ün yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı 3 ülke Almanya, Fransa ve İspanya oldu.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç pazarına 883 adet kamyon, 1.992 adet de çekici olmak üzere toplam 2.875 adet kamyon satışı gerçekleştirdi. Türkiye pazarındaki başarılı performansını sürdüren Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği kamyonların ihracatına da hız kesmeden devam ediyor.

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen kamyonlar Almanya, Fransa ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın ilk 3 ayında 816 adetle en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken; bu ülkeyi 532 adetle Fransa ve 356 adet kamyon ihracatı ile İspanya takip etti.

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