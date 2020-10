En dijital atama

Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye’de Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ozan Kırmızı, 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

2006 yılında çalışma hayatına adım atan Kırmızı, ING Türkiye’de Bireysel Bankacılık bünyesindeki konut finansmanı, iş ortaklıkları, şube satış yönetimi alanlarında farklı görevler üstlendi. 2015 yılında Pazarlama ve Satış Direktörü görevine atandı ve son olarak 2018’den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü görevini yürüttü. Bireysel Bankacılık iş kolunda, satış ve ürün yönetimi konusundaki birçok önemli projeye liderlik eden Kırmızı, dijital kanalların en yeni teknolojilerle müşteri odaklı dönüşümünde de önemli rol üstlendi. Kırmızı, bundan sonra da ING Türkiye’nin dijitalleşme ve veri odaklı bankacılık stratejisine paralel olarak ve mükemmel müşteri deneyimini önceliklendirerek katkı sunmaya devam edecek.

ING Türkiye Hakkında:

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları destekliyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı.

ING Grubu Hakkında:

Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor.