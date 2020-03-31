En enerjik satın alma

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, popüler enerji içeceği üreticisi Rockstar Energy Beverages'i (Rockstar) 3.85 milyar dolara satın almak için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Son derece stratejik bir özelliği olan bu satın alma, tüketici merkezli şirket olma hedefimizi güçlendirmek ve fonksiyonel içeceklere artan talepten daha fazla faydalanmak adına, PepsiCo’nun yetkinliklerini artırmamızı sağlayacak. Ayrıca hem Rockstar’ın performansını artıracak hem de Mountain Dew gibi mevcut markalarla bu kategoriyi genişletmiş olacağız. Hızlı büyüyen ve son derece kârlı kategorideki payımızı zamanla artırıp enerji içecekleri alanında anlamlı yeni ortaklıklar gerçekleştireceğiz.”

2001 yılında kurulan Rockstar, sporculardan rock yıldızlarına kadar aktif yaşam tarzı sürenler için tasarlanmış içecekler üretiyor. Rockstar ürünleri 30'dan fazla ülkede belirli marketlerde 30'dan fazla lezzette satışa sunuluyor ve 2009 yılından bu yana PepsiCo’nun Rockstar ile Kuzey Amerika'da bir dağıtım anlaşması bulunuyor. Rockstar'a ek olarak, PepsiCo’nun enerji içecekleri portföyünde Mountain Dew’s Kickstart, GameFuel ve AMP de bulunuyor.

Rockstar’ın kurucusu ve dünyanın ilk 480ml’lik enerji içeceğinin yaratıcısı Russ Weiner ise “On yıldır PepsiCo ile güçlü bir ortaklığımız var. Bunu bir sonraki seviyeye taşımış olmaktan ve iki şirketin güçlerinin tek şirkette birleşmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Rekabetçi ruhumuzu paylaşan PepsiCo, markamızı daha da büyütmeye yatırım yaptı. Başarılarımızla ve enerji alanında oyunun kurallarını değiştirtirmiş olmakla gurur duyuyorum” dedi.