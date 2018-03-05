En etik şirketler arasında! Global oyun ve eğlence şirketi Hasbro, dünya çapında etik çalışma standartlarını belirleyen Ethisphere Enstitüsü tarafından üst üste 7. kez Dünyanın En Etik Şirketleri’nden biri seçildi.

05 Mart 2018 Pazartesi 17:20