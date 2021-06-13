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En güçlü marka
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En güçlü marka

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listeye göre İş B:ankası Türkiye’nin en güçlü markası oldu

En güçlü marka
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Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye’nin en güçlü markası oldu.  Dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı “Brand Finance Turkey 100 – 2021” raporunda, İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı. 

Brand Finance’ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İş BankasıTürkiye’nin En Güçlü Markası
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