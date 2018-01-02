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En güvenli yıl oldu

Geçen yıl dünyanın hiçbir yerinde büyük yolcu uçağı düşmedi.

En güvenli yıl oldu

ANKARA (AA) - Ticari havayolu şirketleri tarihinde 2017, "en güvenli yıl" oldu.
Hollandalı danışmanlık şirketi To70 ve Havacılık Güvenlik Ağının raporlarına göre, 2017'de dünyanın hiçbir yerinde büyük yolcu uçağı düşmedi.
Raporlarda 2017'nin, sefer sayısındaki artışa rağmen kazasız geçtiğine işaret edildi.
To70, yolcu uçaklarında yüksek güvenlik standartlarına dikkati çekerken 2017'de kaydedilen "sıra dışı biçimde" düşük kaza oranının "iyi talih" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
Havacılık Güvenlik Ağının raporunda da geçen yıl 79 ölümle sonuçlanan toplam 10 ölümlü uçak kazasının meydana geldiği, bir önceki yıl bu sayının 303 can kaybıyla 16 kaza olduğu kaydedildi.
En az 14 kişi taşıma sertifikasına sahip sivil uçakların karıştığı kazaların rakamlarını içeren raporda, 2017'nin en ciddi kazasının, ocak ayında bir kargo uçağının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınında yerleşim birimine düşmesi olduğu bildirildi. Kazada 4 kişilik mürettebat ile yerde 35 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yine Kosta Rika'da yeni yıl arifesinde düşen Cessna tipi uçakta 12 kişinin hayatını kaybettiği, bunun, yolcu ve mürettebat sayısı bakımından en ölümlü kaza olduğu belirtildi.
To70'nin Kosta Rika'daki kazanın verisini değerlendirmeye almayan raporunda 16 milyon sefer başına bir kazanın düştüğüne işaret edildi.
Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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