En güzel meydan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği iş birliği ile yenilenen Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi ve Meydanı, hizmete açıldı. Cadde ve meydanın açılışı için gerçekleştirilen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek ve eski bakanlardan Ercan Karakaş ile birlikte vatandaşlar katıldı. Törende ilk konuşmaları sırasıyla Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüsamettin Namlıcı, projenin mimarı Deniz Aslan ve Şişli Belediye Başkanı Keskin yaptı. Projenin gerçekleşme sürecini anlatan konuşmacılar, katkılarından dolayı İBB’ye ve Başkan İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti.

“BAŞINDAN BERİ DESTEKLEDİK”

Konuşmasına, açılışı yapılan meydan ve caddeye adını verilen gazeteci Abdi İpekçi’yi anarak başlayan İmamoğlu, “Keşke bu tür olayları, yaşayarak değil de farklı da anabilsek. Ama ne yazık ki, katledilişiyle beraber anıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin gazeteciliğe, özgür basın anlayışına büyük hizmeti geçmiş bir insan olarak da rahmetle anıyorum. Dolayısıyla ismine yakışır bir cadde ve bir ortam yaratılmasına dönük atılan bu adımı, başından beri destekledik” dedi.

Dayanışma ve bir arada çözüm bulma çabalarının yerel demokrasinin en önemli unsurları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu manada yerel demokrasinin, sosyal demokrat anlayışın bu güzel tanımı, bu anlayışı ortaya koyarak burada çözüm oluşturma haritası, benim için çok kıymetli. Bunların oluşması için de gerekli şartlar, koşullar var. Nedir o? Güvenilir yerel yönetim çok önemli. Güvenilir bir yerel yönetici çok önemli, başkan çok önemli. Çünkü eğer onlar yoksa, zaten başlayamazsınız o işe. Öyle olacak ki; oradaki ekosistem, ortam ona güven duysun ve beraber iş üretebilsin. İkinci aşaması; orada bulunan insanların böyle bir gönüllülüğe, böyle bir ortama hazır olmasını sağlamak ve hazır olan bir kitleyle bu süreci başlatmak. Burada ikisi, çok yan yana gelmiş” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN BİRÇOK NOKTASINDA PAYLAŞIMCILIĞI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYORUZ”

Şişli Belediye Başkanı Keskin’e ve katkı sunan herkese teşekkürlerini sunan İmamoğlu, buradaki hizmetin, başka alanlara da örnek olması gerektiğini belirtti. İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Faydalı, çağdaş bir kentsel tasarıma uygun ve bütünlükçü, birbirine yakışan, birbirini takip eden bir tasarıma hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İstanbul’un birçok noktasında şu anda paylaşımcılığı en üst seviyeye taşıyoruz. 30’a yakın noktasında, meydan veya birçok tasarımı halka soruyoruz. Hatta tasarımcıları yarışmaya davet ediyoruz. Katılımcılığı teknik anlamda da teşvik ediyoruz. İnşallah bunun da örneklerini çok yakın zamanda, İstanbul’un birçok yerinde -ki 2021, bu anlamda ciddi bir atılım yılı olacak- sizlere göstermekten büyük bir onur duyacağız. Çağdaş ortamlar, güzel meydanlar, güzel parklar ve güzel insanlar bir araya geldiğinde dünyaya örnek işler çıkar. Biz, demokrasinin en güçlü, en değerli örneklerinden birine imza atan İstanbul halkı olarak, yaşamsal olarak da dünyaya örnek olacak güzel bir geleceğe, hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, bu güzel cadde ve meydan hayırlı, uğurlu olsun.”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, yenilenen cadde ve meydanın açılışını, kurdele kesimi yerine manolya fidanı dikerek gerçekleştirdi.