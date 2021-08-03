En ilginç çadır

Decathlon’un şişirilebilir yapısı sayesinde 10 dakikadan kısa sürede kurulan ve toplanan 2 kişilik araç üstü çadır Qhuechua 500 Fresh & Black, panelvan aracınıza kolayca ve hızlıca monte etmeniz ve istediğiniz yere gitmeniz için tasarlandı.

130 cm uzunluğa, 210 cm genişliğe ve 93cm yüksekliğe sahip ve dış tentesiyle yaklaşık 2metrelik bir ‘teras alanı’ da sunan ‘size özel otel odanızla’ seyahat etmek hiç olmadığı kadar özgür ve keyifli olacak. Tek yapmanız gereken doğada konaklamak istediğiniz noktayı seçmek ve yıldızların altında özgür bir konaklama deneyimi için çadırınızı aracınızı üzerine kurmak. Akşam yemeğinden sonra sadece bir merdivenle odanıza çıkabilirsiniz!

Şişirilebilir matı ve somyası ile benzersiz bir rahatlık sunan bu çadır, rahat bir uyku için Fresh&Black teknolojisiyle üretilen kumaşıyla hem ısı kontrolü hem de gün ortasında bile %99 karanlık sağlar. Su geçirmez özelliğinin yanı sıra 60km/sa rüzgara dayanıklı sağlam yapıya sahip olan Qehuchua 500 Fresh & Black, kompakt boyutlu kılıfıyla taşıma kolaylığı da sağlar.

Fransa'da, Mont Blanc dağının eteklerinde yer alan Quechua tasarım ekibi ürünlerini hayal eder, düşünür ve tasarlar. Ürünlerin rahatlık ve dayanıklılık özelliklerini onaylamak adına kullanıcılarla testler yapılır. Breton ve Korsika gibi mümkün olan her bölgede ve her hava koşulunda ürün deneyimlenir. Kullanıcıların ihtiyaçları ve geri dönüşleriyle de şekillenen ürünler tüm dünyada sporseverlerle buluşmak için Decathlon mağazalarında yerlerini alır.