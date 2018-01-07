Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ELDAY dünya ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

En itibarlı market

Teknosa, elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek 2017 ‘The One Awards’ ödülünün sahibi oldu.

En itibarlı market
Teknosa, elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek 2017 ‘The One Awards’ ödülünün sahibi oldu. Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider şirketi Teknosa, Marketing Türkiye dergisi ile tüketici araştırmaları yapan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında Elektronik Market Kategorisi’nde “Yılın İtibarlısı” oldu.
'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırması baz alınarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 40’ı aşkın sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, ödül töreninde buluştu.
Törende ödülü alan Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu; “Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası olarak müşterilerimizin beklentileri ve memnuniyeti bizim birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda müşterilerimizi her zaman dinliyor, yatırımlarımızı onların istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Yaygın mağaza ağımız ve çağın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilediğimiz dijital kanallarımızla Türkiye’de teknolojiye erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların halkımız tarafından görülmesi ve ödüllendirilmesinden dolayı çok memnunuz” dedi.

 
 
 
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
The ONE Awards ödülünü Teknosa AldıMarket
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5