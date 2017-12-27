En iyi cam şişeyi üretiyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj Türkiye'de ecza sektörü için cam şişe üretimini dünya standartlarına uygun şekilde yapıyor.



Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, Türkiyede sahip olduğu üç üretim tesisinde gıda, su, maden suyu alkollü ve alkolsüz içecekler ile ecza ve kozmetik sektörlerine 6 cc'den 15.000 cc'ye kadar çeşitli hacim ve renklerde cam ambalaj üretimi gerçekleştirmeye devam ediyor.

Eczacılık sektörüne yönelik hem bal (kahverengi) hem de beyaz cam şişe üretim kabiliyetine sahip Şişecam Cam Ambalaj, Türkiye'de ecza sektörüne cam ambalaj üreten tek üretici olarak birçok ulusal ve uluslararası firmaya da ecza şişeleri tedarik ediyor.



Şişecam Cam Ambalaj, Türkiye'de ecza sektörü için cam şişe üretimini dünya standartlarına uygun şekilde yapan tek üretici konumundadır. Şişecam Cam Ambalaj'ın Eskişehir fabrikasında ürettiği ecza şişeleri "Temiz Oda" uygulaması ile üretilmektedir. Bu uygulamada şişeler, kapalı tavlama fırınlarında kademeli olarak soğutulduktan sonra doğrudan cam ecza şişesi üretiminin gereklerinden biri olan Temiz Oda (Clean Room) bölgesine geçmektedir. Bu bölgede çeşitli kalite kontrol aşamalarından geçen şişeler, yine buradaki paketleme makinelerinde ambalajlanarak, ecza şişeleri için özel olarak hazırlanmış stok sahasına alınıyor. Böylece sağlık gibi önemli bir konuya hizmet edecek cam şişeler, üretim sürecini gereğine uygun şekilde tamamlamış oluyor.



Şişecam Cam Ambalaj'ın yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulmuş olan "Temiz Oda" uygulaması, her yıl akredite bir kuruluş olan I.C.C.E. (Uluslararası Temiz Oda Kontrol ve Mühendislik-International Cleanroom Control and Engineering) tarafından ISO Class 8 şartlarını garanti etmek üzere onaylanıyor. Aynı zamanda EP (Avrupa Farmakopesi-European Pharmacopoeia) standartlarına da uygun olan bu alanda ürün, ambalaj malzemeleri, ekipman ve personelden alınan örneklerle mikrobiyolojik analizler yapılıyor.



Şişecam Cam Ambalaj, Ar-Ge çalışmaları ile desteklediği faaliyetleri, "Temiz Oda" sertifikalı ecza şişesi üretim hatları, Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan "Baskı Tesisi" ve uluslararası ödüllü ürünlere imza atan tasarım ekibiyle sektöre hizmetini sürdürüyor.