En iyi CFO'yu aldılar

135 yılı aşkın uzmanlığıyla Türkiye’nin önde gelen kurumları arasında bulunan Helvacızade Grubu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Serhan Ulga atandı. Geçen yıl organizasyonel anlamda değişiklikliğe giden Helvacızade Grubu, bu strateji doğrultusunda ailesini genişletmeye devam ediyor. Serhan Ulga, grubun bünyesinde yer alan bitkisel yağ rafinasyonu kanalında Zade Yağları, sağlık alanında ise Zade Vital’in yapılanma sürecinde önemli bir sorumluluk üstlenecek.

Sektörde 30 yıla yaklaşan deneyime sahip olan Serhan Ulga, yeni görevinde finans, stratejik finansal iş geliştirme, organizasyon, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları gibi tüm yönetsel alanlara odaklanacak.

Türkiye’nin en iyi 50 CFO’su arasında bulunan Serhan Ulga, iş yaşantısına ERNST & YOUNG L.L.P. ‘de başladı. Ardından Rockwell Automation’a katılan Ulga, Boston Scientific Corporation’da çalışmalarını sürdürdü. Amerika’da başlayan iş yaşantısından sonra Türkiye’ye dönen Serhan Ulga sırasıyla Doğan Medya Grubu, Polisan Holding, Pegasus Havayolları’nda ve son olarak Petrol Ofisi A.Ş’de finans direktörlüğü ve CFO’luk görevlerini yürüttü. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan Serhan Ulga, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Ulga, evli ve iki çocuğu bulunuyor.