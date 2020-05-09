En iyi işveren seçildi

Zurich Sigorta, ürkiye’nin en iyi işverenlerinden biri seçildi. Bu başarı ile Zurich Sigorta, ilk 10’da yer alan tek “Türkiye’nin En İyi İşvereni” unvanını alan sigorta şirketi oldu.

Great Place to Work® Enstitüsü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2020” araştırmasının sonuçları, Youtube üzerinden canlı yayınlanan ödül töreninde açıklandı. Zurich Sigorta, ilk 10’daki tek “Türkiye’nin En İyi İşverini” unvanını alan sigorta şirketi oldu. Şirket aynı zamanda Çalışan Değer Analizi Ödülü’nü de kazanarak, ilk kez katıldığı araştırmada iki ödülün sahibi oldu.

Başarıyı sadece finansal başarı ile sınırlamadıklarını vurgulayan Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, “Bizim için başarı, aynı zamanda tüm paydaşlarımızın da mutluluğunu sağlayabilmektir. En önemli paydaşımız ise iç müşterilerimiz, yani çalışanlarımız. Zurich Sigorta Grubu’nun 174 ülke ve bölgesinde tüm Zurich çalışanlarının katılımıyla yaptığı araştırmada, son iki yıldır çalışan memnuniyeti en yüksek ülke seçiliyoruz. Çalışanlarımızın mutluluğu için gösterdiğimiz tüm çaba ve çalışmaların sonucunda “Türkiye’nin En İyi İşvereni” unvanına da sahip olmak, çalışanlarımızın memnuniyetinin ve bizlere duyduğu güvenin net bir göstergesi. Bu ödülü ailemizin her bir üyesi, değerli çalışanlarımızla paylaşıyor ve tebrik ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi “Büyük Aile, Büyük Başarı!” dedi.

Great Place to Work®’ün her yıl 7 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı dâhil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Yapılan değerlendirmede, insan kaynakları uygulamalarının tümünü kapsayan Kültür Analizi (Culture Audit) ve çalışanların mevcut kurum kültürü hakkındaki algılarının ölçümlendiği Çalışan Anketi (Trust Index) esas alınıyor.