En iyi oyuncu

Mobil uygulama pazarı analiz sitesi App Annie’nin yayınladığı veriye göre, Tencent, NetEase, Activision Blizzard, Supercell ve Bandai Namco’yu takip eden Netmarble, geçen yıl App Store ve Google Play’deki oyun satışları ile 6’ncı sıraya yerleşti.

“Bu yıl Netmarble markalarıyla rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz”

Netmarble Corp Co-CEO’su Seungwon Lee: “The Seven Deadly Sins: Grand Cross, The King of Fighters ALLSTAR, KOONGYA Draw Party, BTS World ve pek çok oyunumuz global pazarda farklı oyun nitelikleriyle inanılmaz sonuçlara ulaştı. Bu yıl A3: Still Alive, Seven Knights Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds ve Stone Age M (geliştirme aşamasında) gibi kendi markalarımızı baz alan dünya çapında ünlü yayınlarımız ile global rekabetçiliğimizi güçlendirmek konusuna odaklanacağız” dedi.

Netmarble yakın zamanda global pazarda yayınladığı mobil AAA oyunlarıyla büyük başarı elde etmeye devam ediyor. 3 Mart 2020 tarihinde 150’ye yakın ülkede yayınlanan Seven Deadly Sins: Grand Cross, bir haftada tüm dünyada üç milyon toplam indirme kaydetti. Ek olarak, Kuzey Amerika’nın iOS satışlarında 10’uncu olan ve Fransa’nın en üst iki marketinde 1’inci sırada yayınlanan oyun, global pazarda popülerlik kazanmaya devam ediyor.