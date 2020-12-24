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En iyi yarış seçildi

Tüm dünyada büyük heyecanla takip edilen Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği, global düzeyde yapılan oylama sonucunda 2020’nin en iyi yarışı seçildi.  Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1TM yarışında, nefesleri kesen turlar sonrasında kupaya uzanan isim, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton olmuştu.

En iyi yarış seçildi

Tüm dünyada büyük heyecanla takip edilen Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği, global düzeyde yapılan oylama sonucunda 2020’nin en iyi yarışı seçildi. Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1TM yarışında, nefesleri kesen turlar sonrasında kupaya uzanan isim, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton olmuştu.

Tüm dünyada büyük heyecanla takip edilen Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği, global düzeyde yapılan oylama sonucunda 2020’nin en iyi yarışı seçildi.  Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1TM yarışında, nefesleri kesen turlar sonrasında kupaya uzanan isim, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton olmuştu.

Formula 1 yönetiminin yılın en iyi yarışını belirlemek üzere sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ankette ‘Yılın En İyi Yarışı’ Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen ve pek çok anıyla hafızalara kazınan Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 seçildi. Intercity’nin başarıyla organize ettiği yarış, tüm dünyada büyük bir heyecanla takip edilirken, kıyasıya rekabetin yaşandığı Turkish Grand Prix, tüm oyların yüzde 33’ünü alarak zirveye oturdu.

13-15 Kasım’da Intecity İstanbul Park ev sahipliğinde gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14’üncü ayağında, yarışseverler nefesleri kesen pek çok sahneye tanıklık ederken, antrenman turlarında beklenen performansın altında kalan ünlü pilot Lewis Hamilton, yarışı lider tamamlamayı başararak, 7’nci Dünya Şampiyonluğunu İstanbul'da ilan etmişti.

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INTERCITY İSTANBULTURKISH GRAND PRIX 2020YILIN EN İYİ FORMULA 1 YARIŞI SEÇİLDİİstanbul ParkLewis Hamilton
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