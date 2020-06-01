En iyiler aranıyor

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), bu yıl 6. kez ARED Ödülleri’ni düzenlemeye hazırlanıyor. 1 Haziran’da başvuruları online olarak almaya başlayan ARED, ‘En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü’ ve ‘Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü’ kategorileriyle kazananları 3-6 Aralık’ta düzenlenecek FESPA Eurasia 2020’de açıklayacak

Türkiye’de 9 milyar dolarlık büyüklük ile 125 bin kişiye istihdam sağlayan endüstriyel reklamcılık sektörü, yaratıcı çalışmaları desteklemek üzere ARED Ödülleri’ni 6. kez düzenlemeye hazırlanıyor. İlk kez 2015 yılında gerçekleşen ARED Ödülleri, En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü ve Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü ile sektöre yönelik desteğini artırmayı hedefliyor. 1 Haziran itibariyle başvuruları Aredodulleri.com adresinden almaya başlayan Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), kazananları 3-6 Aralık 2020’de düzenlenecek sektörün en büyük fuarı FESPA Eurasia 2020’de açıklayacak.

Türkiye’de kısa zamanda teknolojik gelişimle rekabetçi sektörlerden biri haline gelen endüstriyel reklamcılığın her geçen gün gençlerin daha çok ilgisini çektiğini belirten ARED Başkanı Ahmet Özdemirel şöyle konuşuyor: “ARED Ödülleri’yle yaratıcı, özgün ve sofistike uygulamalarla sektörde fark yaratan çalışmaları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü’yle öğrencilere de fırsat yaratmayı hedefliyoruz.”

Yarışmada firmalar hayata geçirdikleri en iyi endüstriyel reklam uygulamalarıyla başvuruda bulunurken öğrenciler cephe tabelası, totem ve araç giydirme tasarımlarıyla başvurabiliyor. Yarışma için online başvurular 11 Ekim 2020’de sona eriyor.

ARED Hakkında:

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) endüstriyel reklam sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerini bir çatı altında toplamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, sektörün sorunlarına çözüm bulmak, endüstriyel reklam sektörünü özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda, yurtdışında temsil etmek amaçlarıyla 2000 yılında kuruldu. Endüstriyel reklamcılık dünyasının temsilcilerinden oluşan ARED, kar amacı gütmeden faaliyetlerini sektörü geliştirmek için yürütüyor. ARED, global basım işleri federasyonu FESPA ile ortak olarak Avrasya bölgesinde baskı dünyasının en büyük fuarı olan FESPA Eurasia’yı 2013 yılından bu yana düzenliyor.