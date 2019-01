En taze kahveyi yaptı Arzum, Türk kahvesi değirmeni ARZUM OKKA Beangourmet ile çekirdekten taptaze Türk kahvesi keyfini mutfaklara taşıyor.



Arzum OKKA, Arzum OKKA Minio, Arzum OKKA Grandio ile Türkiye’de ve dünyada OKKA’LI bir Türk kahvesi deneyimi sunan Arzum, Türk kahvesi keyfini taptaze çekilmiş kahve çekirdeği ile tamamlıyor. Türk kahvesi değirmeni ARZUM OKKA Beangourmet ile artık OKKA’lar en taze kahveye kavuşuyor.



Her türdeki ve her sertlikteki kahve çekirdeğini Türk kahvesi inceliğinde öğütebilme özelliğine sahip olan ARZUM OKKA Beangourmet, dünyanın her yerinde, her an taze Türk Kahvesi keyfi artık sizlerle buluşuyor.



Uzun ömürlü ve sağlıklı seramik öğütücü mekanizmaya sahip olan ARZUM OKKA Beangourmet, bıçaklı öğütücülerin aksine seramik öğütücüsü sayesinde kahveyi ısıtmadan, aromasını koruyarak öğütüyor. Şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken kahve değirmeni, saklama kolaylığı sağlayan çıkarılabilir öğütücü koluyla da pratiklik sağlıyor.





Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:



1966’da yerli bir marka olarak doğan Arzum, 52 yıldır Türkiye’de hemen her eve girmiş, ve başarısını kısa sürede uluslararası boyuta taşımıştır. Teknolojiyi tasarım ve yaratıcılık ile birleştirerek ortaya çıkardığı ürünlerle tüketicilerinin hayatlarını değiştirmeyi hedefleyen Arzum, yarım asırlık yolculuğunda küçük ev aletleri sektöründe Türkiye’de ilklere imza atarak sektöre yön vermiştir.

Türk malı ilk ütüyü 1967 yılında, ilk mekanik süpürgeyi 1968 yılında, ilk mutfak robotunu 1991 yılında ve ilk elektrikli cezveyi 2003 yılında üreten Arzum, 2001 yılında sektörde 3 yıl garanti uygulamasını başlatarak sektörde garanti sürelerini uzatan ilk marka olmuştur.

“Sen dokunursun değişir dünya” mottosuyla tasarladığı ürünlerle, yerel ve uluslar arası birçok prestijli ödüle layık görülen Arzum, 2014 yılında da, Türk kahvesinde bir devrim yaratarak, doğrudan fincana servis özelliğiyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi yurt içi ve global pazara sunarak büyük bir başarı elde etmiştir. 2015 yılında dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Programı kapsamına alınan Arzum, OKKA’nın başarısı ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak üzere global bir misyonu da yerine getirmektedir.

Bugün Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürünüyle yılda 3 milyonu aşan satış gerçekleştiren Arzum, dünyanın 30’a yakın ülkesinde 10 milyon eve ulaşarak"dünya markası olma" yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Arzum, ülkemizde altıncısı düzenlenen Superbrands Türkiye 2016'da 6.kez Türkiye’nin 'Süper Markaları” arasında yer aldı.