En tecrübeli transfer

1996 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren Turkish Yatırım, sektörün deneyimli isimlerini yönetim kadrosuna katarak gücünü artırmaya devam ediyor. TurkishBank Grubu’nun sermaye piyasalarındaki temsilcisi Turkish Yatırım, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak finans sektörünün deneyimli isimlerinden Tevfik Metin AYIŞIK’ı atadı.

24 Ocak 2022 tarihinde resmi ataması yapılan Tevfik Metin Ayışık, “TurkishBank gibi köklü ve güçlü bir bankanın iştiraki olan ve sermaye piyasalarına önemli katkı sağlayan Turkish Yatırım’da bu önemli görevi almaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

Metin Ayışık, Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına Koç Holding şirketlerinden Beldesan’da başlayan Ayışık, 1987 yılından itibaren sermaye piyasalarında sektörün önde gelen yatırım kuruluşlarında üst düzey yönetici ve sermaye piyasası kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görevler aldı.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkan ve Başkan Vekilliği, Türkiye Vadeli İşlemler Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği, Sermaye Piyasaları Lisanslama ve Eğitim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Metin Ayışık, halen Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanlığı yapmaktadır.

2000-2013 yıllarında Alternatif Yatırım'da Genel Müdürlük görevinde bulunan Metin Ayışık son olarak 2013 yılında katıldığı Gedik Yatırım'da 8,5 yıl Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Turkish Yatırım Hakkında

Türkiye, Kıbrıs ve İngiltere’de olmak üzere 3 ülkede bankacılık faaliyeti gösteren ve 120 yıllık bir geçmişe sahip Turkishbank Group’un iştiraki Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 1996 tarihinde kurulmuştur. 26 yılı aşkın tecrübesi ile sermaye piyasalarında müşterilerine hizmet vermekte olan Turkish Yatırım’ın TurkishBank A.Ş. ve Kıbrıs’ta bulunan Türk Bankası Ltd., ile emir iletimine aracılık sözleşmesi bulunmaktadır. Turkish Yatırım’ın 5 şubesi bulunmaktadır.