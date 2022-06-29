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En vefalı buluşma

Dedeman Hotels & Resorts International’a kuruluşundan bu yana emek veren isimler, Dedeman İstanbul’da gerçekleşen ‘Geleneksel Dedeman Buluşmaları’ etkinliğinde bir araya geldi.

En vefalı buluşma

Dedeman Hotes & Resort International’a uzun yıllar emek verenler için düzenlenenetkinlik, 26 Haziran Pazar günü Dedeman İstanbul Balo Salonu’nda yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Dedeman markasınaönemli katkılarda bulunan, markaya gönül veren, emekli olmuş ve halen çalışan 78 değerli isim katıldı. Konukların Dedeman üst yönetiminin alkışları ile salona alındığı bu etkinlikte,keyifli anlar yaşanırken, paylaşılan unutulmaz anılar duygusal dakikalar yaşattı.

Dedeman’a büyük katkıları olan isimlerle bir arada olmaktan dolayı hem heyecanlı hem de çok mutlu olduğunu dile getiren Dedeman Hotes & Resort International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Bugün ulaştığımız başarıda sizlerin katkısı ve emeği çok büyük. Sizlerin desteği ile birlikte daha da büyüyeceğiz. Sizden öğrendiklerimizle bugünlere geldik. Birlikte çizdiğimiz bu yoldan devam ederek, Dedeman kültürünü gelecek nesillere taşımak için aynı özveriyle çalışıyoruz” dedi.

“Markamızda uzun yıllar emek vermiş çalışanlarımız ile her zaman gönül bağımız çok güçlü oldu, bundan sonra da öyle olmaya devam edecek”diyen Banu Dedeman, yeni bir uygulamanın da müjdesini şu sözlerle verdi: “Mevcutta çalışan arkadaşlarımıza sunulan Dedeman otellerindeki tüm ayrıcalıklardan,Dedeman’da güzel anılar biriktirmiş eski çalışma arkadaşlarımız da faydalanacak. Ömür boyu geçerli olacak bu imkânlar, bundan sonra ailemize yeni katılacak Dedemanlılar için de geçerli olacak. Çünkü Dedemanlı olmak bir ayrıcalıktır” dedi. Dedeman, konuşmasını markanın kurucusu merhum Mehmet Kemal Dedeman’ın “Eskilere Vefa, Yenilere Hoş Seda” sözü ile noktaladı. 

Etkinlikte, Dedeman’ın turizm sektörünün en çok çalışılmak istenen markası olmasının hedeflendiği belirtilirken, tüm çalışanlar için geçerli olan yeni prim sisteminin de bilgisi paylaşıldı.

Yarım asrı aşkın geçmişi ile turizm sektörüne birçok profesyonel yetiştirmiş olan, ‘bir okul’ olarak nitelendirilen Dedeman’ın bu unutulmaz buluşmasında hasret giderildi, eski günler yâd edildi. Toplu fotoğraf çekimi ile Dedeman’daki unutulmaz anıların arasına bir yenisi daha eklendi.

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Dedeman Hotels & Resorts InternationalDedeman İstanbulGeleneksel Dedeman Buluşmaları
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