En yeşil adım

Akaryakıt sektöründe e-İrsaliye döneminin başlamasına sayılı günler kala, sektörün lideri Petrol Ofisi, sunduğu avantajlarla desteklediği yeni uygulamaya ilişkin tüm hazırlıklarını da tamamladı. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye akaryakıt sektörü olarak, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, bazı farklı sektörlerle birlikte e-İrsaliye uygulamasına geçeceğiz. Tebliğ kapsamında EPDK sisteminde kayıtlı lisanslı üretici, dağıtıcı kurumları ve bayilik lisansına sahip mükellefler, 1 Temmuz 2020 itibari ile gerçekleştirecekleri sevkiyatlarda, e-İrsaliye kesmeye başlayacaklar.

Bu kapsamda Petrol Ofisi olarak da, e-İrsaliye ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık, sistemimiz kurulu ve testlerimizi yapmış olarak 1 Temmuz itibari ile tüm sevkiyatlarımızda e-İrsaliye düzenlemeye hazırız. e-İrsaliye uygulamasını, sunduğu avantajlardan, kazanımlardan dolayı faydalı bir sistem olarak görüyor ve destekliyoruz. Öncelikle mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesine olanak sağlayacak olan e-İrsaliye uygulaması, baskı, arşivleme, depolama ve sevkiyat maliyetlerini de ortadan kaldıracak. Bununla birlikte raporlama kolaylığı, anında ulaşılabilirlik, yasal mevzuat gereği 10 yıl boyunca güvenle saklama gibi avantajlar sunacak. Tüm bunlarla birlikte en önemli kazanımlardan biri de sürdürülebilirlik alanında olacak. Basılı sevk irsaliyesini ortadan kaldırarak, tonlarca kâğıt israfının, yani binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçilecek.

Petrol Ofisi olarak bu konudaki hassasiyetimiz kapsamında, uzun süredir evrakların çok büyük bir bölümünü elektronik ortama taşıyıp, kâğıt kullanımını minimize ederek kazanım sağlıyoruz. e-İrsaliye uygulaması ile de yılda 14 tonluk kağıt israfının önüne geçilerek, irsaliyelerin kargo dağıtımından da 12.000 km’lik tasarruf sağlanıyor. Tüm bunlardan kaynaklanan yaklaşık 25 tonluk CO2 azalışı da söz konusu. e-İrsaliye; kamu, şirketler, ticari hayat açısından taşıdığı avantajların yanı sıra sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Sunduğu tüm bu avantajlarla birlikte sektör lideri olarak e-İrsaliye uygulamasına hazırız.”