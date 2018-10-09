En yeşil bina

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv yenilenen yönetim binalarıyla "Leed NC Gold" sertifikasını alarak "Yeşil Ofis Kampüsü" unvanını kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 90. yaşını kutlayan Otokoç Otomotiv, sürdürülebilirlik ve çevresel konulardaki hassasiyeti gözetilerek yenilenen yönetim binaları ile "Leed NC Gold" sertifikasını elde etti. Şirketin yenilenen yönetim binaları böylece, "Leed Yeşil Ofis Kampüsü" unvanını aldı.

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç, Birmot, Avis, Avis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2.El ve Otokoç Parça markalarının yönetim ofislerinin yer aldığı Küçükyalı'daki kampüs, hem kentsel entegrasyon hem işlevsel ihtiyaçlar hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerini karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, sürdürülebilir ekonomi ve çevre için şirket olarak azami çabayı sarf ettiklerini, yenilenen yönetim kampüsünde de bu hassasiyetlerinin somutlaştığını ifade etti.

Yenilenme çalışmalarının tasarım aşamasından itibaren Leed yeşil bina şartlarına göre planlandığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İnşaat sürecinde doğayı tahrip etmeden ve ortaya çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri dönüşümünü sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Kent mimarisine saygılı ve çevresindeki dokuya entegre bir kampüs olarak yenilediğimiz ofis alanlarında su tüketimi yüzde 40, enerji tüketimi ise yüzde 30 azalmış durumda. Otokoç Otomotiv çalışanlarına ve müşterilerine dünya standartlarının da üzerinde sağlıklı, çevreci ve kentle uyumlu bir çalışma ortamı sunduğumuz için mutluyuz."