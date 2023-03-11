Enerjide dev buluşma

Enerji sektörünün devleri 16-18 Mart’ta İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum Istanbul ve Gas&Power Network fuarlarında buluşmaya hazırlanıyor. Bölgenin en büyük ve en çok ziyaretçi ağırlayan fuarları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları 16’ncı kez özel sektörle bir araya getirecek. Fuarlara 22 ülkeden 1.000’in üzerinde marka katılırken, 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir işbirliği platformu olan 16. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Petroleum Istanbul” ve 5. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Gas&Power Network”, 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

ENERJİ SEKTÖRÜ HER YÖNÜYLE TEMSİL EDİLİYOR

Enerji Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarlara, 22 ülkeden akaryakıt, petrol, LPG, doğal gaz, elektrik, alternatif enerji ve madeni yağ ekipmanları, teknolojileri ile bu sektörlere ürün ve hizmet sunan alt sektörlerden 1000’in üzerinde marka katılım sağlıyor. Her geçen gün kapsamını genişleyen ve enerji sektörünün her yönüyle temsil edildiği Petroleum Istanbul’da; son dönemde artık birer yaşam merkezine dönüşen istasyonlarda akaryakıt dışındaki satışlarda önemli bir yer tutan ürünlerin temsilcileri, franchise veren markaların yöneticileri ile diğer tedarikçiler de yer alacak.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ PETROLEUM ISTANBUL’DA KONUŞULACAK

16 yıldır enerji sektörünü uluslararası pazarlarla buluşturan Petroleum Istanbul, enerjiye dair en yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve en güncel konuların gündeme taşındığı bir ortak bilgi paylaşım platformu olma misyonunu da üstleniyor. Fuar, 3 gün süreyle 11 ve 12’nci salonlarda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Petroleum Istanbul Akademi Konuşmaları kapsamında ‘Yaraları birlikte sarıyoruz!’ ana başlığı ile alanında uzman ve üst düzey konuşmacıların yer alacağı; “Akaryakıt İstasyonları ve Enerji Tesislerinde Deprem Yönetmelikleri”, “Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları”, “İstasyonlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması”, “Akaryakıt İstasyonlarında Çatı GES Uygulamaları”, “TSE ve Akaryakıt sektörü faaliyetleri - Sayaç Ölçümleri, Buhar Geri Dönüşüm Sistemleri v.b.”, “Akaryakıt Perakende Sektörünün Niteliksel Zorlukları ve Potansiyel Çözümler” başlıklı paneller yapılacak.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BAYİ BULUŞMASI PETROLEUM ISTANBUL’DA YAPILACAK

TOBB Petrol Meclisi, PETDER, ADER, Türkiye LPG Derneği, TOBB LPG Meclisi, PÜİS, TABGİS tarafından desteklenen Petroleum Istanbul, Türkiye’nin en büyük Bayi Buluşması’na da ev sahipliği yapacak. Artık gelenekselleşen ve geniş katılım sağlanan Büyük Bayi Buluşması, 17 Mart’ta fuar alanında sektör profesyonelleri ile ziyaretçileri buluşturacak.

YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ

Petroleum Istanbul, depremde ebeveynlerini kaybeden, eğitimleri yarım kalan binlerce çocuğa ve gence destek olmak adına Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında Darüşşafaka Eğitim Kurumları Petroleum Istanbul’da özel stand alanında yer alarak, fuar süresince Deprem Destek Kampanyası için bağış toplayacak. Toplanan bağışlar Darüşşafaka tarafından 11 ilde depremden etkilenen çocukların eğitimleri için kullanılacak.