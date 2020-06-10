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Enerjide yılın ataması

Sanko Enerji, daha önce EnerjiSA Enerji A.Ş.’nin CEO’luk görevini yürüten Ziya Erdem’i Sanko Enerji CEO’su olarak atadı. Ziya Erdem, aynı zamanda Sanko Enerji Yönetim Kurulunda üye olarak yer alacak.

Enerjide yılın ataması

Sanko Enerji, daha önce EnerjiSA Enerji A.Ş.’nin CEO’luk görevini yürüten Ziya Erdem’i Sanko Enerji CEO’su olarak atadı. Ziya Erdem, aynı zamanda Sanko Enerji Yönetim Kurulunda üye olarak yer alacak. Bilgi ve tecrübesi ile Sanko Enerji’nin önümüzdeki dönem faaliyetlerini yönetecek olan Ziya Erdem, 2010-2017 yılları arasında Ericsson Türkiye Başkanı ve Ericsson Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile dijital dönüşüm konularında danışmanlık hizmeti de vermiş olan Erdem, çalışma hayatına 1988 yılında Pabalk Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak başladı. Erdem, daha sonrasında sırasıyla Mansan Mantar Gıda Sanayi, TicaretNet, Türk Nokta Net, Sabancı Telekomünikasyon ve İnterkom Telekomünikasyon gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

Ziya Erdem 1984 yılında U.S. International University San Diego İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1986 yılında U.S. National University San Diego’da aynı bölüm üzerine yüksek lisans yaptı. Son olarak 2012 yılında Colombia Üniversitesi’nde Üst Düzey Yönetim Programını tamamlayan 1963 doğumlu Erdem, evli ve bir çocuk babasıdır.

Sanko Enerji Hakkında

Sanko Enerji; altı hidroelektrik, iki rüzgâr enerjisi ve üç jeotermal enerji santraline yaptığı 1,5 milyar dolar yatırımla, toplam kurulu gücü 725 MW’lık kapasitesiyle yenilenebilir kaynaklardan toplam 2,7 milyar kWh enerji üretiyor. Şirket, halihazırda devam eden 200 milyon dolarlık ilave yatırımla kapasitesini 900 MW’a çıkararak yılda 3,4 milyar kWh elektrik üretmeyi hedefliyor.

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Sanko EnerjiEnerjiSA Enerji A.Ş.Ziya Erdemi Sanko Enerji CEOSanko Enerji CEOluğuna Ziya Erdem Atandı
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