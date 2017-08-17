Enerjisini güneşten alıyor

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikanın çatısına kurulan santral ile güneşten enerji üretimi yapılıyor.

Devletin yerli üreticiyi destekleme politikası kapsamında, OSB'de faaliyet gösteren bir enerji firması, çatısına kurduğu santral ile güneşten enerji elde edip panel üretim hattını güçlendirdi.

Bu kapsamda, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Bölge Müdürü İlhan Metin, bir enerji firmasının CEO'su Tarık Sarvan ve Genel Müdürü Volkan Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Bahar, fabrika çatılarına kurdukları güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) ile Antalya OSB'nin çevreci ve yenilikçi kimliğine katkıda bulunan firma yetkililerine teşekkür etti.

Çevre ve teknoloji konularının önemli olduğunu belirten Bahar, "Büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz bu hassasiyet, 3 çevre ödülü getirdi. Bölgemiz firmalarından CW Enerji'nin fabrika çatısına kurduğu güneş enerjisinden elektrik üretim santrali temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür, doğal kaynakları tüketmez, kirletmez. Bilime ve teknolojiye dönük yüzümüzün bir yansımadır." ifadesini kullandı.

Bahar, bunun, bölge firmalarının gelişen teknoloji ve yeni dünya düzenine adapte etmek için sürdürdükleri çalışmalar kapsamında önemli bir adım olduğunu anlattı.

- "500 megavata ulaşmak istiyoruz"

Şirketin CEO'su Sarvan da yıllık 270 megavat kapasiteli tam otomatik üretim hattında, fotovoltaik güneş paneli üretimiyle ana yüklenici firma olarak yedi yıldır hizmet verdiklerini ifade etti.

Söz konusu GES ile fabrikanın elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını güneşten karşılayacaklarını aktaran Sarvan, sahanın aynı zamanda ürün kontrol ve deney alanı olduğunu bildirdi.

Çatı üstünde bulunan GES'te dünyaca ünlü 4 farklı invertör markası kullandıklarını vurgulayan Sarvan, şunları kaydetti:

"GES'lerin invertörler bazında uzaktan izleme veri sistemi sayesinde anlık kontrolü sağlanabiliyor. Böylece farklı marka invertörleri bizzat kendi tesisimizde deneyimleme ve performans ölçümlerini yapma fırsatına sahip oluyoruz. 2010'dan bu yana solar sistemler alanında faaliyet gösteren firmanın kuruluşunda 15 megavat olan panel üretim kapasitesini iç ve dış pazardaki talebi değerlendirerek bu yıl itibarıyla 270 megavata çıkardık. Bu sene devletin yerli üreticiyi destekleme politikası kapsamında panel üretim hattımızı güçlendirdik. Antalya OSB'de 270 megavat panel üretim hattını faaliyete geçirdik. Önümüzdeki yıl 500 megavata ulaşmak istiyoruz."

Sarvan, 500 megavatın 150'sini serbest bölgede sağlamayı planladıklarını vurgulayarak, 2019'da 1, 2020'de 1,5, 2021'de ise dünya genelinde 2 gigavat ana üretim hattına sahip olmayı öngördüklerini dile getirdi.