Enflasyon hedefini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda, 2018-2020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlendiği bildirildi.

TCMB'nin, 2018'de uygulayacağı para ve kur politikasının genel çerçevesi ile takip eden 3 yıla ilişkin enflasyon hedeflerini açıkladığı 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

TCMB'nin fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşunun korunduğu bir çerçeveyi esas aldığı vurgulanan raporda, enflasyon hedeflemesinin temel para politikası rejimi olmaya devam edeceği kaydedildi.

Raporda, para politikası kararlarının, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacağı aktarılarak, enflasyonun hedefle uyumlu seviyelerde tutulması amaçlanırken, finansal istikrarın da gözetileceği belirtildi.

TCMB'nin, enflasyonun düşürülmesine engel olan yapısal unsurları ortadan kaldırmak için diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceği bildirilen raporda, "TCMB'nin temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu doğrultuda, 2018-2020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefi hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir. 2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program kapsamında enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı öngörülmektedir." denildi.

Raporda, TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunduğu vurgulanarak, gerçekleşen enflasyonun yıl sonunda belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda hükümete "açık mektup" yazılacağı kaydedildi.

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülüyor

Dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüldüğüne işaret edilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar, iktisadi temeller, uygulanan para ve maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentilerdir. TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB, döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi verecektir. Ayrıca, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecektir. Bununla birlikte uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde kur riskinin iktisadi birimler tarafından yönetilmesi önem arz etmektedir."

Para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

Raporda, TCMB'nin kasım başında, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlamak amacıyla rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürdüğü, tüm dilim aralıklarını da 5'er puan aşağı çektiği, ayrıca 1 Şubat 2018'e kadar vadesi dolacak reeskont kredilerinin, vadesinde ödenmesi halinde geri ödemesinin Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanındığı, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım ihalelerine başlandığı hatırlatıldı.

TCMB'nin, 2017'de enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz piyasasında dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici duruşunu koruduğu vurgulanan raporda, ayrıca, TCMB fonlamasının büyük oranda GLP kanalıyla yapılmasına bağlı olarak, yıl boyunca para politikasının öngörülebilirliğinin önemli ölçüde arttığına işaret edildi.

Raporda, Merkez Bankası'nın 2018'de de fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Para Politikası Kurulu (PPK), 2018 yılında önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 8 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte, toplantının hemen ardından saat 14.00’te, kurulun ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5ş iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır. Önümüzdeki dönemde iletişim politikası destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimde kullanılacaktır. Para politikasının temel iletişim araçları kurul duyuruları ve Enflasyon Raporu'dur. Enflasyon Raporu, yılda 4 defa yayımlanacaktır. Kamuoyu ile iletişimin daha etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla Enflasyon Raporları, bilgilendirme toplantılarıyla tanıtılacaktır.

Bunlara ek olarak, yatırımcılarla ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapılmaya devam edecek, ayrıca, yurt dışındaki finans merkezlerinde yatırımcılarla düzenli toplantılar gerçekleştirilecektir. Sanayi-ticaret odaları ve diğer reel sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmaya imkan tanıyacak toplantılar 2018 yılında da sürdürülecektir. Reel ekonomik aktiviteyi yakından izlemek, anlamak ve reel sektörle iletişimi sağlamlaştırmaya yönelik olarak bölgesel ve sektörel düzeydeki çalışmalar da devam edecektir. Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri tüm boyutlarıyla anlamaya yönelik söz konusu çalışmalar, para politikası karar alma süreçlerine de girdi sağlayacaktır."

Muhabir: Belgin Yakışan