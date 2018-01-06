Enflasyon kritik öncelik

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Şimşek, enflasyonun tekrar aşağı doğru bir trende sokulmasının kendileri için kritik öncelik olduğunu bildirdi.

Şimşek, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önemli büyüme motorlarından biri olan Gaziantep'in ciddi bir potansiyelleri de bünyesinde barındırdığını söyledi.

Gaziantep’te ikinci ve üçüncü nesil gençlerin hem sanayide dönüşümü sağlayacaklarına hem de şimdiye kadar olan birikimi daha da ileriye taşıyacaklarına inandığını ifade eden Şimşek, Gaziantep’in de Türkiye’nin de geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

Şimşek, 2017'nin tüm zorluklarına rağmen iyi bir yıl olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz doğru tepkilerle, zamanında doğru tedbirleri devreye soktu. Gerçekten başımıza gelen felaketler başka bir ülkenin başına gelseydi, belki yıllarca resesyondan, ekonomik bunalımdan çıkamazdı.Türkiye ise sanki hiç yaşamamış gibi bir süreç yaşadı. Tabi ki büyük şoklarla karşı karşıya kaldık. Ama geriye dönüp baktığımız da geçen yıl yüzde 7 büyüdük. Bu rakam Hindistan ve Çin ile birlikte dünyanın en hızlı büyümesi. Bu büyüme reel mi, reel. İstihdam oluşturan bir büyümedir. İlave 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulduk. 1,4 milyon konut satıldı geçen sene. Hangi rakama bakarsanız bakın gerçekten çok güçlü istihdam ihracat, üretim ve istihdam boyutuyla. 2018'de işler iyi gidecek diye iyimserim."

Büyüme noktasında kendisini iyimser kılan faktörler bulunduğuna, bunlardan birincisinin ilave istihdam olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Bu kadar kişiye istihdam oluşturmuşsanız, bu iç talebi destekler. 1,2 milyon kişi iş bulmuş, gelir sahibi olmuş. Bu talep olarak dönecek. İstihdamın devamı için yeni bir istihdam paketini Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Özetle, istihdam noktasında iç talebi destekleyici durum var. Yatırımlarda kapasite kullanım oranı Türkiye'de yüzde 80'lerde şu anda. İhracatçı sektörlerde yüzde 83'lerde. Bir süredir durağan seyreden makine teçhizat yatırımları güçlü bir şekilde başladı. Yatırımları devam ettirmek için ilave teşvikler var. Bu da ikinci husus. Yatırım, istihdam büyümeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, 2016 yılında Kredi Garanti Fonu'nu (KGF) devreye soktuklarını ve KOBİ'lerin krediye erişiminin önünü açtıklarını anımsattı. Çalışmayı bu yıl da sürdüreceklerini, bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararının çıktığını, yakında KGF ile Hazine arasında bir protokol imzalanacağını anlatan Mehmet Şimşek, kullanımın da ağırlıklı olarak ihracat ve imalat sanayiye yönelik olacağını bildirdi.

- "Bizim en büyük pazarımız AB"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, dış talebin de güçlü olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bizim en büyük pazarımız Avrupa Birliği (AB) ve orada da çok güçlü bir ivme var. Bu 2018'de de devam edecek. Bu bizim ihracatı destekliyor. Fon akışını ve turizmi destekliyor. Petrol fiyatları şu anda 65-70 dolar civarında. Bu da bizim ikinci büyük ortağımız olan Rusya ve Ortadoğu ülkelerinin bilançolarını gelirlerini olumlu etkiliyor. Bu da bizim yine dış ticaret ayağında Türkiye'de büyümeyi destekler. Turizm sektörü büyük bir şok yaşadı. O şoktan geçen sene çok güçlü bir toparlanma içine girdik. Bu sene de devam edecek çünkü rakamlar bunu gösteriyor. Özetle büyüme açısından, iç ve dış talebin desteklediği, oldukça geniş tabanlı, yani birkaç motorla uçan Türkiye büyümesi var. Bunu sürdürülebilir kılmak için, orta ve uzun vadede reform gerekiyor. Bu konuda da 2016-2017 yıllarında her alanda ilerleme oldu. 2018'de de biz iddialıyız. Reformlar noktasında çalışmalarımıza, çabalarımıza devam edeceğiz. bu da büyümeyi sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı kılmak için önemli. Sorun yok mu? Olmaz olur mu. Sorun çok. Sorunlar var ama bunu aşacak irade ve kapasite de var."

- Enflasyon yorumu

Başbakan Yardımcısı Şimşek, hükümet olarak fiyat istikrarının önemli olduğunu belirterek, "Enflasyonun tekrar aşağı doğru bir trende sokulması bizim için kritik öncelik." dedi.

Hiç kimsenin 'Büyüme mi, enflasyon mu?' diye bir yanılgı içerisinde olmaması gerektiğine işaret eden Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Böyle bir tercih söz konusu olamaz. Fiyat istikrarının olmadığı bir ülkede kalıcı, yüksek, sürdürülebilir bir büyüme de olmaz. Bir taraftan reformlarla sorunlu alanları gözeteceğiz, çözmeye çalışacağız. Bir taraftan da makul, sürdürülebilir büyümeyi de istihdamı da önceliklendireceğiz. İnşallah enflasyon bir düşüş trendine girdi. Önümüzdeki sene ilave çabayla bunu tek haneye indirmek için yoğun bir çaba içerisinde olacağız."

