ENVER'e başkan oldu

ANKARA (AA) - Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanlığına Murat Kalsın seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası ve ENVER Başkanı İbrahim Çağlar'ın ardından derneğin Genel Başkanlığına Murat Kalsın getirildi.

Kalsın, dernek olarak Türkiye'de enerji verimliliği bilincini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Enerjide verimlilik ve tasarrufu artırarak cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacaklarını belirten Kalsın, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

ENVER, "Enerji Hanım, Enerji Çocuk, Enerji Verimli Sanayi, Enerji Verimli Ulaşım ve Enerji Verimli Bina" projeleriyle kamuoyunu enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

