ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 10 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 7 şirkete üretim, 1 şirkete tedarik ve 1 şirkete de organize sanayi bölgesi dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin de üretim lisansı yeniden yürürlük kazandırıldı.
Doğalgaz piyasasında, aralarında Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) de bulunduğu 2 şirkete doğalgaz ithalat lisansı verildi.
Petrol piyasasında ise 1 şirkete dağıtıcı, 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 4 şirketin madeni yağ, 1 şirketin ihrakiye teslimi ve 3 şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.
EPDK 15 lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 10 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden...
08 Temmuz 2018 Pazar 09:13
ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 10 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.