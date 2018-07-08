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EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
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EPDK 15 lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 10 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden...

EPDK 15 lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 10 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 7 şirkete üretim, 1 şirkete tedarik ve 1 şirkete de organize sanayi bölgesi dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin de üretim lisansı yeniden yürürlük kazandırıldı.
Doğalgaz piyasasında, aralarında Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) de bulunduğu 2 şirkete doğalgaz ithalat lisansı verildi.
Petrol piyasasında ise 1 şirkete dağıtıcı, 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 4 şirketin madeni yağ, 1 şirketin ihrakiye teslimi ve 3 şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

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