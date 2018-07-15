Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji belgesel Bursa Rusya
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

EPDK'ya atama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı. Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK'ya atama

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı.
Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli'nin atanmasına karar verildi.
Ayrıca, kurul üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç getirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EPDK Kurul üyelikleriCumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5