İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı.
Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli'nin atanmasına karar verildi.
Ayrıca, kurul üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç getirildi.
EPDK'ya atama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı. Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
15 Temmuz 2018 Pazar 09:34
İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı.