ESAS'lı transfer

Esas Holding yönetiminde üst düzey atama yapıldı. 2000 yılında Şevket Sabancı ve ailesi tarafından kurulan Esas Holding’in yeni CFO’su Mustafa Tercan oldu. Öncesinde Yıldız Holding’de Global CFO olarak görev yapan Mustafa Tercan, Esas Holding’in yurtiçi ve uluslararası yatırımlarının finans yönetimine liderlik edecek. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Tercan, kariyerine Deloitte’ta başladı. 2010 yılında Yıldız Holding bünyesine katıldıktan sonra sırasıyla Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Mali İşler Başkan Yardımcılığı ve son 5 yıl boyunca Yıldız Holding Global CFO’luğu görevlerinde bulundu.