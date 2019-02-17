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Eşel mobile geçilsin

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Petrol fiyatları dünyada artış trendine girdi. Bunun sonucunda Türkiye'de akaryakıtta oluşan zam ihtiyacının ÖTV'den karşılanması enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacaktır" dedi.

Eşel mobile geçilsin
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarının dünyada artış trendine girdiğini belirterek, "Bunun sonucunda Türkiye'de akaryakıtta oluşan zam ihtiyacının ÖTV'den karşılanması enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacaktır. Pazartesiden itibaren benzinde oluşan 27-30 kuruş, motorinde ise 10 kuruşluk zamların önüne geçmek için eşel mobil sisteminin bir an önce tekrar devreye alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı Akdeniz piyasasındaki fiyat artışının ülkemizde de zam baskısına neden olduğunu vurguladı.

Akdeniz piyasasındaki fiyat hareketlerinin bunu açıkça ortaya koyduğunu aktaran Aktaş, "11 Şubat’ta benzin fiyatları metreküp başına 525,25 iken, 15 Şubat'ta 566 dolara yükselmiştir. Motorinde ise fiyat 594 dolardan 624 dolara çıkmıştır." bilgisini paylaştı.

Aktaş, bazı dağıtıcılar ile istasyonların ürünü pahalıya aldığını, ancak tavsiye edilen fiyatlardan satmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu durum, zaten artan maliyetler altında boğulan istasyonları iyice zor duruma düşürmektedir. Türkiye, benzeri bir durumla geçen nisan ayında da karşılaştı. O dönemde ekonomi yönetimi sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek, halkı enflasyona ezdirmemek adına eşel mobil sistemini devreye aldı ve ihtiyaç duyulan zamlar ÖTV’den karşılandı. Petrol fiyatları şu anda dünyada artış trendine girdi. Bunun sonucunda Türkiye'de akaryakıtta oluşan zam ihtiyacının ÖTV'den karşılanması enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacaktır. Pazartesiden itibaren benzinde oluşan 27-30 kuruş, motorinde ise 10 kuruşluk zamların önüne geçmek için eşel mobil sistemi bir an önce tekrar devreye alınmalı. Akaryakıtta zamların ÖTV’den karşılanmasını öngören eşel mobil sistemiyle ilgili Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının son tarihi belirsiz olduğundan yeni bir karar gerekmeden bu sistemin yeniden uygulamaya alınabileceğine inanıyoruz."

Mayıs 2018'de başlayan akaryakıtta eşel mobil uygulaması, Ocak 2019'a kadar devam etmişti.
 

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AkaryakıtEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih AktaşEşel Mobil
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