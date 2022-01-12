Esnafa altın gibi destek

Türk bankacılık sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli ve güçlü oyuncusu Anadolubank, 7-11 Ocak tarihleri arasında Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ‘Jewellery Antalya 2022’nin Gold sponsorluğunu üstlendi.

Yenilikçi çözümleri, müşteri odaklı bankacılık anlayışı ve güvenilirliğiyle müşterilerinin vazgeçilmez finansal ortağı olma hedefiyle çalışan Anadolubank, Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Jewellery Antalya 2022’nin Gold sponsoru oldu. Anadolubank, 7-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Rixos Sungate Hotel’de organize edilen Jewellery Antalya 2022’de standıyla da yer aldı. Türkiye’den 60, dünyadan 400'ün üzerinde firmayı ağırlayan fuarda, Anadolubank mücevher üreticilerine ve kuyumcu esnafına yönelik özel çözümlerini sundu.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler sunmak için hizmet kanallarını genişleterek iş modelinde sürekli yenilenmeye gittiklerini dile getiren Anadolubank Kobi İşletme ve Tarım Bankacılığı Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Zafer Can, sponsorluk kararlarının ve fuara katılımlarının temel amacının ayrıcalıklı bankacılık hizmetleriyle kuyumcuları buluşturmak olduğunu söyledi. Zafer Can, “Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 2022’nin ilk mücevher fuarı olma niteliği taşıyan Jewellery Antalya, kuyumcularımızın 400’ün üzerinde yurt dışı alım heyeti ile buluştuğu, ürünlerinin sunumunu yaparak sipariş aldığı ve üretime geçtiği son derece dinamik bir organizasyon. Bu organizasyonda yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Anadolubank olarak kuyumcularımızın üretim hacimlerini artırmalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz başta “Fiziki Külçe Altın Kredisi” olmak üzere tüm finansal hizmetlerimizle destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Altın Bankacılığı Bölümünü kuran Anadolubank, bu kapsamda, birikimlerini altın olarak değerlendirmek isteyenlere Vadeli ve Vadesiz Altın Hesabı ürününü sunarak, altın cinsinden birikimlerin çalınma ve kaybolma riski olmadan güvence altına alınmasını mümkün hale getiriyor.