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espor heyecanı dorukta

kanalekonomi ve gazeteteekonomi espor koordinatörü  Erkin Akbulut, etkinliklere 32 takım ve 160 sporcunun katıldığını belirterek, “Büyük heyecanla yapılan e-spor turnuvası yine Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun katkıları ile gerçekleşiyor" dedi.

espor heyecanı dorukta
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GAMINITY WORLD | Şahinbey Belediyesi Zula Turnuvası heyecanı devam ediyor…  Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu etkinliğe tam destek veriyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvaya tam destek veren Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye’de yeni bir dönemin başlamasını sağlıyor.

kanalekonomi ve gazeteteekonomi espor koordinatörü  Erkin Akbulut, etkinliklere 32 takım ve 160 sporcunun katıldığını belirterek, “Büyük heyecanla yapılan e-spor turnuvası yine Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun katkıları ile gerçekleşiyor. Şahinbey esporun başkenti olacak. Pandemi biter bitmez bütün meraklılar ile Şahinbey’de buluşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kanalekonomi’de espor ile ilgili bir program başlattıklarını belirten Erkin Akbulut, “İnsallah önümüzdeki günlerde bütün etkinlikleri naklen canlı yayınlayacağız. Bu sporun gelişmesi için biz kanalekonomi ve gazeteekonomi olarak elimizden geleni yapmaya kararlıyız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şahinbey BelediyesiGAMINITY WORLDZula TurnuvasıESPORErkin Akbulut.Mehmet TAHMAZOĞLU
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