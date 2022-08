Estetiğe yeni bakış

Dünyada ve Türkiye’de muadili bulunmayan ürün gruplarını kullanıcısıyla buluşturan E.C.A., Purity Serisi’nin temizlik ve estetiğe yeni bir bakış açısı getiren bataryalarıyla yaşam alanlarını yeniden dizayn ediyor. Lavabo, banyo, duş ve eviye tipi bataryalara sahip Purity serisi, su tasarrufu sağlayan yapısı ve Hygiene Plus teknolojisi sayesinde standartlara meydan okuyor.

İnovatif tasarımla güçlendirilen yapısı ve modern dünyanın beğenisine uygun geliştirilen özellikleriyle fark yaratan E.C.A. Purity Serisi, yaşam alanlarının her noktasında hijyeni üst noktaya taşıyor. Seride yer alan lavabo, banyo, duş ve eviye tipi bataryaların kullanıcı ihtiyaçlarına pratik çözüm sunan özellikleri, günün her anında standartların ötesinde cevap veriyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarını düşünen bataryalar E.C.A. Purity Serisi’nde

Purity serisinin Hygiene Plus kaplamaya sahip üyesi lavabo bataryaları temizliği üst noktaya taşırken kireç kırıcılı gizli perlatörü sayesinde kullanım ömrünü uzatıyor. 3 bar basınçta dakikada maksimum 6,3 litre su akış miktarına sahip batarya, modern tasarımıyla da dekorasyonu farklılaştırıyor. Serideki banyo bataryasının aşağıya çekerek çalışan özel yön değiştiricisi ise kullanım anında fark yaratıyor. Temizlik ihtiyacını Hygiene Plus kaplamasıyla karşılayan Purity duş bataryasının klasiği yeni bir bakış açısıyla yorumlayan tasarımı, E.C.A.’nın kullanıcı konforuna olan hassasiyetini yansıtıyor. Serideki 360 derece döner çıkış ucuna sahip eviye batarya ise 3 bar basınçta dakikada 6,3 litre su akış miktarı sağlıyor. Özellikle çıkış ucunun 360 derece dönüş imkânı ile kullanımı kolaylaştıran ürün; restoran, catering ve fabrika mutfakları gibi yoğun temposu olan ve hijyenin temel faktör olduğu alanlarda avantaj yaratıyor. E.C.A. ailesine yeni eklenen çift akışlı eviye bataryanın filtre edilmiş su girişli özelliği ve filtre edilmiş su için ayrı kumanda kolu da geliştirilmiş özelliklerini yüksek performansla gösteriyor. Purity serisinin göze hitap eden tasarımıyla öne çıkan ankastre lavabo bataryası, su tasarrufu konusunda gösterdiği üstün performansla faturaları hafifletiyor. Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere üç tip rozet alternatife sahip ankastre duş bataryasının Hygiene Plus kaplaması ise kişisel hijyene yüksek teknolojili çözüm getiriyor.