Ette devrim yaptı

Yaklaşık 27 bin büyükbaş kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük “etlik ırk besi çiftliği”ne sahip, önde gelen entegre et üretim ve dağıtım şirketi Hacıince Şirketler Grubu, üç farklı segmentte onlarca çeşidiyle perakende piyasasına giriyor. Ürünler, “Hacıince” markasıyla, “kutulu, darfresh vakumlu ve map tabaklı” olmak üzere, ulusal ve yerel zincir market raflarındaki yerini aldı.



Hacıince Şirketler Grubu’nun modern entegre et tesislerini “çiğ et” üretim ve dağıtım anlayışıyla kurduklarının altını çizen Ahmet Hacıince, “Bir başka anlatımla, burada işlenmiş et üretmeyi düşünmüyoruz; eti çiğ ve saf haliyle insanlara sunmak istiyoruz” dedi ve ekledi:



“Hacıince markasıyla ürettiğimiz ‘kutulu, darfresh skin vakumlu ve map tabaklı’ ürünlerimiz ile perakende çiğ et ürünleri piyasasında önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyorum. Öncelikle, tüm perakende ürünlerimizde, ‘üretim ve son kullanma tarihleri’ gibi standart ve zorunlu bilgilerin dışında, paketin içeriği hakkında ek bilgiler de ekledik. Tüketici paketi raftan aldığı anda, hayvanın kesim tarihinden başlamak üzere, içerikteki etin ırk üretimi ile ilgili geçmişine kadar sorgulanabilecek bilgileri de bulabiliyor. Böylece et tüketicileri, yalnızca etin hijyeni ve üretim ve son kullanma tarihleri hakkında bilgilere değil, tüketeceği etin kalitesini oluşturan diğer unsurlara ilişkin bilgilere de daha satın alırken ulaşabiliyor. Kısacası, et üretiminde çiftlikten-çatala oluşturduğumuz entegrasyon sayesinde, tüketiciye sunduğumuz etlerimizin hikayesi çiftliğimizde başlıyor.”



Her üretilen kutulu ve vakumlu ürünün “koruyucu kullanılmayan vakum sistemi”yle yaptıklarının altını çizen Ahmet Hacıince, küresel markaların tedarikçisi olmanın yanında, şimdi raflarda doğrudan tüketici ile buluştuklarının altını çizdi ve “Yerli üretim ve izlenebilir süreci ile geçmişi sorgulanabilir sağlıklı, kaliteli birinci sınıf et üretiyoruz. Büyük emek ile değerler kattığımız eti uzun ömürlü, sağlıklı paketleme seçenekleri ve pratik kullanım avantajı ile tüketiciye sunuyoruz” dedi.



Hacıince Entegre Et kutulu ürünler; porterhouse, dana antrikot, bonfile, dana pirzola, kontrfile, osobuko ve t-bone çeşitleriyle, paketleme sırasında koruyucu kullanılmayan, korumayı gerçekleştiren vakum sistemiyle, 29 güne kadar son kullanma süresine sahip olarak hazırlanıyor. Kutulu ürünlerin ayrıca, soslu ürün seçeneği ile kendi poşetinde fırında 10 dakikada sunuma hazır kontrfile ve pirzola seçenekleri de bulunuyor.



Hacıince; ikinci deri etkisi yaratan, su damlacığı oluşumuna izin vermeyen, uzun raf ömrü kazandıran bir paketleme “darfresh skin vakum” paketleme teknolojisi ile sunulan üretilen ürünler de, vakumu bozulmayan paketin içinden, ihtiyaç kadarının alınıp paket kapatıldığında eti korunmaya devam ediyor. Darfresh paketli ürünler de; dana bonfile, dana antrikot ve dana kontrfile'den oluşuyor. Hacıince “map tabaklı” ürünler de; köfte, kıyma ve kuşbaşı ürünlerden oluşuyor.



Hacıince Entegre Et Tesisleri’nin Alanya’da, Antalya ve Beyşehir’de yaklaşık 27 bin büyükbaş hayvan kapasiteli üç besi çiftliği bulunuyor. Hacıince Şirketler Grubu, damızlık üretimi yaparak hem hayvancılığın gelişmesi için üretim modeli oluşturuyor hemde veteriner kontrolü altında ve sağlıklı beslenen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünlerini tüketiciye sunuyor.



Hacıince aile şirketi olup, şirket yönetimi ailenin üçüncü kuşağı bulunuyor. Kasaplık ve besicilikle ticaret hayatına başlayan aile, çiftliklerin yanısıra son teknoloji donanınımına sahip tesislerinde, üretimden tüketime kadar izlenibilir ırk üretimi yaparak sektörde ilki oluşturuyor. Besi çiftilklerinde özel ırk üretimi yaparak yetiştirdikleri hayvanları kendi tesislerinde son tüketiciye ulaştıran Hacıince, kendi lojistik ağını kullanarak soğuk zinciri de kendi garantisi altına alıyor.