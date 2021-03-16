Ev fiyatında son durum

BETAM ve sahibinden.com işbirliğinde hazırlanan “Konut Piyasası Görünümü” raporunun üçüncüsü yayınlandı. Gayrimenkul alıcı ve satıcıları ile emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanan rapor; sahibinden.com’un Emlak kategorisindeki veri havuzunun analiz edilerek, elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını kapsıyor.

Satılık konut piyasasında İzmir’deki m2 fiyatları İstanbul’a yaklaştı

Rapora göre satılık konut m2 fiyatları artarken, satış adedi geçen yılın aynı ayına göre azaldı. Türkiye genelinde satılık konut m2 cari fiyatları yıllık yüzde 33,8 yükselerek 3.632 TL oldu. Satılık konut m2 fiyatı geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 28,3, Ankara’da yüzde 34,6 ve İzmir’de yüzde 35,6 arttı. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 4.866 TL, Ankara’da 2.500 TL, İzmir’de ise 4.375 TL oldu.

Satılık konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2, satılan konut sayısı ise yüzde 13,3 oranında azaldı. Kapatılan ilan süresi bir önceki aya kıyasla belirgin bir değişim göstermese de geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 9 gün kısaldı. Ucuz ve lüks konutların satılık m2 fiyatları tempo kaybetse de artmaya devam etti. Satılık konut m2 fiyatı ucuz konutlarda 1.983 TL olurken, lüks konutlarda 10.842 TL oldu.

Ankara’da kiralık m2 fiyatları düştü, piyasa canlandı

Kiralık konut m2 fiyatları Ocak ayına göre sınırlı bir yükseliş gösterdi. Ocak ayında yüzde 19,5 olan yıllık kira artış oranı, Şubat ayında yüzde 19,7 seviyesine yükseldi. Böylece, 2020 Şubat ayında 13,6 TL olan kiralık m2 değeri, 2021 Şubat ayında 16,3 TL'ye ulaştı. Şubat ayında kiralık ilan m2 fiyatları yıllık değişim hızı, İstanbul’da aynı kalırken İzmir’de sınırlı bir artış gösterdi, Ankara’da düştü. İstanbul'da yıllık kira değişim oranı yüzde 25,3’lük artışla geçen aydaki seviyesini korudu. Yıllık kira değişim oranı Ankara'da yüzde 11,4'e gerilerken, İzmir'de yüzde 17'ye yükseldi. Kiralık konut ilan m2 cari fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 23,1TL, 11,6 TL ve 17,2 TL oldu. Kiralık ilan sayısı geçen yılın Şubat ayıyla aynı kalırken, kiralanan konut sayısı yüzde 22 arttı. Türkiye genelinde kiralık ilanların yayında kaldıkları süre geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 4 gün uzadı. İstanbul ve İzmir’de ülke geneline benzer şekilde kapanan ilan yaşı artarken, Ankara bu konuda ayrıştı ve kapanan ilan yaşı azaldı. .

“İller ve bölgeler bazında değişimleri izleyebiliyoruz”

sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan: “Bu ay üçüncüsünü yayınladığımız Konut Piyasası Görünüm raporu ile iller ve bölgeler bazındaki değişimleri izleyebiliyoruz. Rapor büyükşehirlerde olduğu kadar, diğer illerdeki emlak profesyonelleri ile alıcı ve satıcılara da değerli öngörüler sunuyor. Emlak360 ve Emlak Endeksi’ne ek olarak ürettiğimiz raporla, şeffaflık yaklaşımımız çerçevesinde platformumuzu ziyaret eden kullanıcılara ve üyelerimize karar aşamalarında bilgiyle yol gösteriyoruz” dedi.

sahibinden.com Hakkında

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Haziran 2020’de ayda 62,7 milyon kullanıcının 509,6 milyon kez ziyaret ederek, 15,2 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com; 750’den fazla çalışanı, 5 milyondan fazla aktif ilan ve yüz binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.