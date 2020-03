Evde İngilizce

British Council’ın dijital sergiler, online öğrenme ve öğretme kaynakları, online seminerler, canlı yayınlar, çeşitli araştırma raporları gibi kaynak ve etkinliklerine tek tıkla ulaşılabilirsiniz.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı günümüzde, dijital kaynaklar da herkes için ayrı bir önem teşkil etmeye başladı. Birçok kültür-sanat, eğitim, İngilizce öğrenme ve öğretme, bilim etkinliklerine uzaktan erişimin yaşandığı bu dönemde British Council, dijital sergiler, online öğrenme ve öğretme kaynakları, online seminerler, canlı yayınlar, çeşitli araştırma raporları ve ev rahatlığında ulaşabileceğiniz çok çeşitli kaynak ve etkinlikleri sizin için derledi.

Herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği çok sayıda online kaynak arasında ‘Varmak Üzere’ dijital sergisi, bilimi eğlenceli hale getiren Cubed Magazine, Sir Ian McKellen’ın Türkiye ziyaretinin ilgi çekici röportajları, ücretsiz online İngilizce öğrenme ve öğretme kaynakları, STEM alanında çalışan kadınların hikayeleri, IELTS Facebook canlı yayınları gibi birçok etkinliğin yanı sıra ailelerin çocuklarıyla evde pratik yapabileceği sayısız İngilizce kaynağa da ulaşmak mümkün.

Sanat

Duvarları Olmayan Müze Dijital Sergisi: Duvarları Olmayan Müze online platformunun dördüncü sergisi olan ‘Varmak Üzere’, evrensel kimlik olgusunu sınırlararası dijital bir yolculukta inceliyor. British Council Koleksiyonu’ndan eserlerin yanı sıra Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna’dan sanatçıların eserlerinin de yer aldığı ve küratörlüğünü Teona Burkiashvili, Tatiana Kochubinska ve Seyhan Musaoğlu’nun yaptığı dijital sergimizi tek tıkla ziyaret edebilirsiniz:

Five Films for Freedom: Evden mi çalışıyorsunuz? Peki, evinizin konforunda ücretsiz film izlemek istemez misiniz? #FiveFilmsForFreedom ile Norveç’ten Brezilya’ya sevgi ve eşitliği destekleyen bu güçlü öyküleri, 29 Mart’a kadar ücretsiz olarak online izleyebilirsiniz:

Sir Ian McKellen Türkiye ziyareti: Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’yi ilk defa ziyaret eden ünlü oyuncu Sir Ian McKellen’ın, İstanbul anılarını ve gerçekleştirdiği röportajları izleyebilir/dinleyebilirsiniz...

KEŞFET: Türkiye'den ve Birleşik Krallık’tan yazarları bir araya getiren ‘Keşfet’ projesi kapsamında yazılan 6 yazardan, 6 yeni öyküyü okuyabilir veya dinleyebilirsiniz. Yazarlar arasında Türkiye’den Yekta Kopan, Seray Şahinler, Ayşegül Yazmacı ve Birleşik Krallık’tan Leone Ross, Nadine Aisha Jassat ve Sandra Alland bulunuyor...

Shakespeare Lives E-kitabı: Shakespeare'in ölümünün 400. yıldönümünde dünya çapında yapılan anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Passions in the Craft of Will: Shakespeare Lives’ başlıklı bir günlük Shakespeare Edebiyatı Konferansı’nı takiben hazırlanan ve Shakespeare'in oyunlarının dünya çapında adaptasyonlarını ve Şekspiryen dramada tutku ve müziğin rolünü inceleyen e-kitabı ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

Yazarlar Buluşuyor: Aynı türde yazarak kendilerine has okuyucu kitleleri yaratabilen, içlerinde Murathan Mungan ve Hanif Kureishi gibi Türkiye ve Birleşik Krallık’tan yazarların olduğu ‘Yazarlar Buluşuyor’ etkinliklerinin tüm canlı yayın kayıtlarını izleyebilirsiniz...

John Newbigin’den yaratıcı ekonomi kitapçığı: Creative England başkanı John Newbigin tarafından yayına hazırlanan ‘Yeni ve değişen dinamikler: Küresel yaratıcı ekonomi nasıl gelişiyor’ kitapçığı ile yaratıcı ekonomiler ve yaratıcı platformlar hakkında bilgi edilebilirsiniz...

Nesta yaratıcı işletmeler için eğitim seti: Kendi yaratıcı işini kurmak isteyen girişimciler için rehber niteliğinde olan Yaratıcı İşletmeler için Eğitim Seti ile beklentileriniz ile motivasyonlarınıza en uygun iş modelini kurarak kendi iş planınızı hazırlayabilirsiniz...

Eğitim ve İngilizce

Çocuklar için İngilizce: ‘Learning Time with Timmy’ YouTube serisi, çocuğunuz evde hem İngilizce öğrenip hem de eğlenmesine yardımcı olacak. Çocuğunuz yeni kelimeleri keşfedip, Timmy ve arkadaşları ile birlikte şarkılar söyleyip etkinliklere katılacak.

The English Channel: Interaktif videolar aracılığıyla İngilizce öğrenmenize ve kariyer becerileri geliştirmenize yardımcı olan ücretsiz çevrimiçi bir platform olan The English Channel ile İngilizcenizi geliştirebilirsiniz...

İngilizce öğretimi üzerine web seminerleri: Kriz durumlarında, eğitimin devamı için teknoloji kullanımını her zaman destekliyoruz. Birçok öğretmen, aşina olmadıkları şekilde derslerini online olarak vermek zorunda kaldıklarında, British Council TeachingEnglish web sitesi, online eğitim dünyasında destek sağlıyor.

Alana göre online İngilizce kursları: İş bulmanıza ve işinizde başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli İngilizce dil becerilerini edinmeniz için ‘İş Yeri için İngilizce’, küçük çocukların İngilizceyi nasıl öğrenebileceğini keşfetmeniz için ‘Erken Çocukluk Döneminde İngilizce: Dil Öğrenimi ve Gelişimi’, dil öğrenimi ve öğretiminde geliştirilen en son fikirlerin anlatıldığı ‘Dil Programı: Öğrenme ve Öğretme’ ve daha birçok ücretsiz online İngiliz kurslarını deneyebilirsiniz. Araştırma önerisi yazımı webinarı: Başarılı bir araştırma önerisi yazımı ile ilgili ipuçlarını anlattığımız webinarı izleyebilirsiniz...

Bilim

Bilim Kadınları Anlatıyor: Eğitim için sıkça tercih edilen Birleşik Krallık’ta eğitimini tamamlamış dört başarılı kadın mezun ile STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında gördükleri eğitime dair deneyimlerini bizimle paylaşmalarını istedik. İlham veren hikayelerini dinleyebilirsiniz: https://www.britishcouncil.org.tr/study-uk/stories-from-women-in-stem

Cubed Magazine: Kim demiş bilim eğlenceli olamaz diye! Cubed Magazine ile akıl almaz konulara bilimin penceresinden bakabilir ve bilmediğiniz birçok şeyi öğrenebilirsiniz: https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/cubed

Mete Atatüre ile bilim konuşmaları: University of Cambridge Fizik Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mete Atatüre ile yaptığımız hem kendi ilham verici hikayesini hem de Birleşik Krallık’ta STEM eğitimini anlattığı canlı yayını izleyebilirsiniz:...

IELTS

Okuma ve Konuşma eğitimleri: Evdeyken zamanınızı etkin değerlendirip IELTS testine çalışmaya ne dersiniz? FutureLearn üzerinden ücretsiz olarak IELTS testinde karşınıza çıkacak ‘Okuma’ ve ‘Konuşma’ bölümleri için pratik yapabilir ve nasıl başarılı olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Facebook canlı yayını: 27 Mart’ta gerçekleştirilecek Facebook canlı yayınına katılarak test hakkında faydalı tavsiyeler alabilir ve IELTS uzmanlarına ilgili tüm sorularınızı sorabilirsiniz...

Ücretsiz IELTS deneme testleri: Evde vakit geçirirken ücretsiz IELTS uygulama testlerimizle teste hazırlanabilir ve test tekniklerinizi geliştirebilirsiniz...

IELTS hazırlık uygulamaları: Ücretsiz uygulama testleri, dilbilgisi ipuçları, alıştırmalar, örnek sorular, kelime dağarcığını geliştiren kelime testleri ve çok daha fazlası…