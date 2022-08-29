Evinizin yeni baristası

OKKA ile gönüllerimize taht kuran kahve uzmanı Arzum, webe özel yeni ürünü Impresso Kapsüllü Kahve Makinesi ile hayatımıza keyif katmaya devam ediyor. İnovasyonu teknoloji ile birleştiren Arzum, Impresso Kapsüllü Kahve Makinesi ile evde sütlü veya sütsüz espresso bazlı kahveler hazırlayarak dışarıda içtiğiniz kahve çeşitlerini evinize taşıyor.

20 Bar basıncı gücü ile en yüksek basınç gücüne sahip Arzum Impresso Kapsüllü Kahve Makinesi cappucino ve latte için kremamsı yoğun köpük performansı sağlıyor. Espresso, lungo, cappuchino, latte ve süt köpüğü olmak üzere 5 farklı seçenek sunan Impresso, espressolarınızı 40 saniyenin altında bir sürede hızlıca hazırlıyor. 1050 W gücüne sahip Impresso, kahveyi en mükemmel halde sunarken otomatik kapanma özelliği ile güvenli kullanım sunuyor. Impresso, 0,6 lt kapasiteli su hazinesi ve çıkarılıp yıkanabilir süt haznesi ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Küçük ve büyük boy fincan seçenekleri ile arzu ettiğiniz kahveyi hazırlamanıza yardımcı olan Impresso, kompakt kullanımı ve şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Arzum Impresso Kapsüllü Kahve Makinesinde Nespresso kapsüllerini kullanabilir, günün her saati arzu ettiğiniz kahveyi evinizde hazırlayabilirsiniz.

Sevdiklerinize evde sütlü veya sütsüz espresso bazlı kahveler hazırlayabileceğiniz, kahve uzmanı Arzum’un webe özel yeni ürünü Arzum Impresso Kapsüllü Kahve Makinesini tüm online mecralardan ve arzum.com.tr ‘den satın alabilirsiniz.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 55 yıllık sektör birikimiyle ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.