Evliliğe destek

Özdilek Ev Tekstili’nin evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftler için hazırladığı yepyeni çeyiz seti koleksiyonu, yatak odalarında benzersiz bir şıklık sunuyor. Nevresim takımı, yatak örtüsü, battaniye, yorgan seti ve iki kişilik bornoz ile havlu takımlarını da kapsayan çeyiz seti, toplam 20 parçadan oluşuyor. Gelin adaylarının rüyalarını süsleyen bu şık koleksiyon, farklı renk tonlarıyla kullanım alanlarında asil bir görünüş sergiliyor.

Her bir detayının Özdilek kalitesiyle ve titizlikle dokunduğu Özdilek Ev Tekstili Victory Çeyiz Seti, yumuşacık pamuklu yapısı ve her mevsim kullanım kolaylığıyla kişilere konfor sağlıyor.

Düğün Alışverişlerinin Kıymetlisi…

Çiftlerin en özel ve en tatlı heyecanlarını yaşadıkları düğün öncesinde yapılan çeyiz alışverişlerinin en nadide parçalarından birini oluşturacak Özdilek Ev Tekstili Victory Çeyiz Seti, kullanıcılarının mutluluğuna ve en güzel anılarına ortak olacak.

Siz de Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ile çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da ve yetkili satış noktalarıyla Özdilek bayilerinden Özdilek Ev Tekstili Victory Çeyiz Seti’ni satın alabilir ya da evlilik hazırlığında olan sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.