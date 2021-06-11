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EvOfis’ten OtelOfis'e

Yeni normal'in lideri STH Travel & Mice, evden çalışma yerine otelden çalışma projesini hayata geçirdi. Bodrum’un en güzel koylarından birinde yer alan Hapimag Sea Garden Resort’ta düzenlenecek Commencis Yaz Kampı sayesinde ülkemizin önde gelen yenilikçi teknoloji markası Commencis çalışanları, yaz boyunca uzaktan çalışırken aynı zamanda sosyalleşerek tatil yapma imkanı bulacak.

EvOfis’ten OtelOfis'e
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Pandeminin ilk günlerinden bu yana yeni normale uygun çözümler üreten, gelecek normal için çalışan STH Travel & Mice, dijital dönüşüm alanında lider teknoloji şirketi Commencis çalışanları için Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da çalışma ve tatil yapma imkânının bir arada bulunduğu bir organizasyon düzenliyor. Commencis çalışanları, Bodrum’un en güzel koylarından birinde yer alan Hapimag Resort Sea Garden tatil köyünde, istedikleri hafta hem uzaktan çalışabilecek hem de aileleri ve yakınlarıyla tatil yaparak zaman geçirebilecek. Yaz döneminde, Commencis’te staj yapan stajyerler de Commencis Yaz Kampüsü programından yararlanabilecek. Düzenlenen etkinlikle, hem iç turizme katkı sunuluyor, hem de Commencis ekibinin sosyalleşerek kurum içi bağlarının ve motivasyonunun arttırılması hedefleniyor. Geleceğin trendi olarak görülen bu konseptle şirketler çalışanlarına doğayla iç içe bir çalışma ortamı sunabiliyor.

Commencis ile Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da gerçekleşen örnek etkinlik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan STH Travel & MICE Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Özbabacan, MICE sektörünün geleceğinin, dijital çözümler ile eğlencenin birleştiği hibrit etkinliklerde olduğunun altını çizdi. Özbabacan ayrıca şunları kaydetti: “2020’nin Mart ayı itibariyle “Zeka değişime ayak uydurabilme gücüdür” diyerek yeni normale, hatta gelecek normale yönelik hazırlıklarımıza başlamıştık. Bu süreçte çok sayıda dijital etkinlik düzenledik. Evden çalışma modelinde, insanların yüz yüze buluşmaya duyduğu ihtiyacı görüyor, psikolojik etkilerini fark ediyorduk. Şirket kültürünün çalışanlar arasında gelişmesi, motivasyonlarının artması için çeşitli yöntemleri arayış içerisindeydik. Ne mutlu ki, geçen hafta, teknoloji sektöründeki tecrübemizin de katkısıyla, Commencis’le çok özel bir organizasyona start verdik. Bu organizasyon kapsamında Commencis çalışanları bütün yaz boyunca Bodrum, Hapimag Sea Garden Resort’ta vakit geçirecekler. Böylece iş arkadaşlarıyla yan yana gelmiş olacaklar, sinerji yaratacaklar. Evden çalışacaklarına, tatil köyünden çalışacaklar. Bir senedir eksikliği duyulan sosyalleşmenin artmasıyla birlikte üretim ve motivasyon artacak. Bu organizasyonun çok olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz, bu fikri hayata geçirmekten gurur duyuyoruz ve bu konuda tüm sektörlere yardımcı olmaya hazırız.”

           

STH TRAVEL & MICE HAKKINDA

Kurum, kuruluş, firma ve gezginlerin, tüm seyahat, toplantı, etkinlik, kongre ve fuar ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere, 2007 yılından itibaren STH Travel & MICE olarak yolculuk ve organizasyon planlamasındaki çözüm ortağıyız. Mottomuz olarak belirlediğimiz "We Serve Worldwide"’dan yola çıkarak en yeni teknolojiyi deneyimle buluşturarak dünyanın her yerinde düşlerinizin ötesinde kusursuz organizasyon ve seyahatler gerçekleştiriyoruz. TURSAB & IATA üyesi olarak yeni normalde de güvenilir etkinlik ve seyahatler düzenliyoruz.

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STH Travel & Mice IleSTHEvOfis’ten OtelOfis
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