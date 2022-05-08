EXPO'ya talip oldular

İzmir Organizasyon Bileşenleri Derneği (İZOBDER) üyeleri 2026’da İzmir’de gerçekleşecek olan EXPO organizasyonunda aktif görev almak istediklerini ve bu konuda hazırlıklarına devam ettiklerini belirtiler. Organizasyon alanında farklı sektörlerde çalışan firma temsilcilerinden oluşan Derneğin üyeleri, bir araya gelerek güçbirliği yaptı.

4 milyon kişiye gelir kapısı

Pandemi sürecinde tüm etkinliklerin iptal edilmesi ile sektörün zor duruma düştüğünü belirten İZOBDER Başkanı Adnan Bulu, sektörün yaşadığı çıkmazın kendilerini bir araya getirdiğini, iletişim ve güç birliği ile bundan sonra seslerinin daha güçlü çıkacağını söyledi. Organizasyon sektörünün otellerden, müzisyenlere, prodüksiyondan, davetiyecilere, basın ve halkla ilişkilerden peyzaj mimarlarına kadar yaklaşık 50 farklı iş koluna istihdam sağladığına dikkati çeken Bulu, “Ülkemizde yaklaşık 1 milyon insana iş, aileleriyle birlikte 4 milyon kişiye gelir sağlayan çok farklı bileşenleri besleyen, önemi azımsanamayacak bir sektör. Daha önce örgütlenmediğimiz için sesimiz güçlü çıkmıyordu. Ancak pandemi döneminde kurulan Derneğimizle ile gücümüzü daha iyi anladık. Ülke çapında 3 federasyon ve 1 konfederasyonumuzun lobi faaliyetleri sayesinde pandemi koşullarında sektör biraz olsun nefes alma olanağı buldu” dedi.

EXPO 2026 İzmir için çok önemli

Başkan Adnan Bulu, İZOBDER’in en büyük amaçlarından birinin de sektörde kalite çıtasını daha yukarı çıkarmak amacıyla akreditasyon sağlamak olduğuna değinerek, şunları söyledi: “Derneğimiz belli kalite ve etik standartları sağlayarak, sektörün kalite çıtası yükseltmeyi, üyelerin iletişimi daha güçlendirerek birbirine destek olmayı ve bir güç birliği yapmayı hedefliyor. Örneğin önümüzde EXPO 2026 İzmir var. 60-70 milyon Euro’luk bir organizasyonun tamamına bu şehrin kendi firmaları ciddi katkılar yapabilecek güçte. İZOBDER Üyeleri olarak şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli olan bu organizasyonu ana gündemimizde tutuyoruz. Bu alanda yerel yönetimler ve meslek odaları ile işbirliği yapmayı arzuluyoruz.”