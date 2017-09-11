İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya yükseldi.

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 0,57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi, aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,17 ve yüzde 1,22, kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,50 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,46 iken, bu anket döneminde yüzde 9,72'ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 8,37 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 8,35'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,93 oldu.

Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 36,9 milyar dolar oldu. 2018 cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,6 milyar dolar ve 39,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,7199 lira iken, bu anket döneminde 3,6323 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,8717 lira ve 3,8255 lira olarak gerçekleşti.





- Yıl sonu büyüme beklentisi 4,6'ya yükseldi



Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6'ya yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken, bu anket döneminde yüzde 11,98 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken, bu anket döneminde yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Aynı anket döneminde, vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 11,33, yüzde 11,32, yüzde 11,29, yüzde 11,06, yüzde 10,76 ve yüzde 10,35 oldu.

Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,72 iken, bu anket döneminde yüzde 10,73, vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,63 ve yüzde 10,56 olarak kayıtlara geçti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8, yüzde 8, yüzde 8, yüzde 8,10 ve yüzde 8,09 oldu.