ZONGULDAK (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eskiden toplanan vergilerin yüzde 86'sı faize gittiğini belirterek, "Şimdi artık faiz lobisinin hortumu kesildi. Toplanan vergiler artık millete hizmet olarak gidiyor." dedi.

Eroğlu, Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimine katıldı.

Zonguldak'ın darbe girişimi sırasında meydanlardan ayrılmayarak dimdik ayakta durduğunu, Demokrasi ve Milli İrade mitinglerinde meydanlarda nöbet tuttuğunu anlatan Eroğlu, bayrağa ve millete sahip çıktıkları için Zonguldak halkına teşekkür etti.

FETÖ'nün 30-40 yıldır dışarıdan planlandığını, örgütün liderinin ise ülkeyi işgal ettirmek, vatanı ve milleti bölmek için böyle bir plan yaptığını dile getiren Eroğlu, darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği kahramanlığı anlattı.

Bakan Eroğlu, "Böyle bir kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve bütün herkesin cesaretinin yanı sıra direnci sayesinde bu örgütün darbe teşebbüsü püskürtüldü. Cenab'ı Allah bundan sonra milletimize ve devletimize kaza ve bela vermesin." diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın zamanla yarışan bir bakanlık olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Müteahhit firmalar sözleşmede belirtilen tarih ve saatlere riayet etsinler. Bitirmezseniz kusura bakma biz sizi bitiririz, zamanla yarışıyoruz. Paranız hazır. Eskiden toplanan vergilerin yüzde 86'sı faize gidiyordu. Şimdi artık faiz lobisinin hortumu kesildi. Toplanan vergiler artık millete hizmet olarak gidiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve protokol üyelerince, 12 tesisin temeli atılıp, tamamlanan tesislerin açılışının yapılmasının ardından ORKÖY kredisi alan vatandaşlara sertifikaları verildi.

Programın ardından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı.