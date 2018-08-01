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Fed faiz oranını sabit tuttu

- Fed yetkilileri, politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı - Toplantı metninde, "Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor" ifadeleri kullanıldı

Fed faiz oranını sabit tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını, beklendiği gibi yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu ancak kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.
Fed'in Washington'daki merkezinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sona erdi.
Toplantının karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.
Ülke ekonomisinin, haziran ayındaki bir önceki toplantıdan bu yana sağlıklı hızda büyümeye ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan metinde, ayrıca tüketici harcamalarının ve yatırımların da gücünü koruduğu kaydedildi.
Fed'in enflasyona yönelik değerlendirmesi ise, "Hem genel hem gıda ve enerji harici enflasyon yüzde 2'ye yakın seyretti." şeklinde değiştirildi.
Bu cümle bir önceki toplantının metninde, "Hem genel hem gıda ve enerji harici enflasyon yüzde 2'ye yaklaştı." olarak verilmişti.
- Kademeli ek faiz artırımları devam edecek sinyali
Öte yandan karar metninde, bir önceki toplantıdan sonra yapıldığı gibi, "Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor." ifadeleri kullanıldı.
Analistler, bu cümleyi, ticaret gerilimlerinden kaynaklanan risklerin artmasına rağmen korunmasının Fed'in 25-26 Eylül'de yapacağı toplantıda faiz artıracağının sinyali olarak değerlendirdi.

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