Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Ferrari orjinal ekipmanla donatacak!

- Michelin Pilot Sport Cup 2 K2, yeni Ferrari 488 Pista'yı orijinal ekipman olarak donatacak

Ferrari orjinal ekipmanla donatacak!

İSTANBUL (AA) - Yeni Ferrari 488 Pista için özel olarak geliştirilen Michelin Pilot Sport Cup 2 K2 yüksek performans lastikleri geliştirilmiş yol tutuş, daha spor bir sürüş deneyimi ve yüksek güvenlik sunuyor.
Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin, motor sporlarından kazandığı deneyim sayesinde yüksek performans lastikleri ile dünyaca ünlü markalara çözüm ortaklığı yapmaya devam ediyor. Michelin Pilot Sport Cup 2 K2, yeni Ferrari 488 Pista'yı orijinal ekipman olarak donatacak.

Michelin'in son jenerasyon yüksek performans lastiği olan Michelin Pilot Sport Cup 2 K2, güvenlik ve sürüş keyfi arasında optimum denge sunarak sürücülere hem pistte hem de yolda maksimum performans sağlıyor. Ferrari ve Michelin mühendislerinin ortak çalışmaları ile 14 ay süren çalışmalar sonucunda geliştirilen lastiklerde motor sporları alanında geliştirilen yenilikçi teknolojiler kullanıldı.

Farklı hava koşullarında yüksek ve istikrarlı bir yol tutuş sağlayan Pilot Sport Cup 2 K2, özel kauçuk bileşeniyle fark oluşturuyor. Artırılan yanak sertliği sayesinde daha hızlı viraj alınmasını sağlayan lastikler, Aramid kuşağı teknolojisiyle de sürücülere hakimiyet kazandırıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MichelinFerrari
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5