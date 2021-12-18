Finans sergisine açılıyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze Türk finans yolculuğunu anlatan ve Türkiye’nin ilk finans müzesinin müjdecisi olarak nitelenen “Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” sergisi, 18 Aralık’ta Galataport’da ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin finans alanındaki en büyük koleksiyonunu sergileyecek etkinlik, içerdiği nadir belgelerle ve bu belgelerin oluşturduğu nitelikli kronolojik anlatıyla öne çıkıyor. On dokuzuncu yüzyılın en eski şirket hisselerinden, Osmanlı’nın yeni tanıştığı bankacılık sektörüne, sigortacılık sektörünün İstanbul’un imar yapısını değişime zorlayan haritalarından devlet borçlanma senetlerine kadar çok nadir parçalardan oluşan ve tüm Türk finans geçmişini tek bir seçkide çok geniş bir kapsayıcılıkla sunan “Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” sergisi, Türkiye’nin finans sektöründeki iki yüz yıllık değişimini ve gelişimini kronolojik olarak gözler önüne seriyor. Serginin içeriksel zenginliği ve metinlerle desteklenmiş yapısı, geçici bir sergiden çok, kalıcı bir müzeyi andırıyor.

Hisse senetlerinden banka cüzdanlarına, sigorta poliçelerinden basılmış tüm paralara, şirketlerde, bankalarda, ofislerde kullanılan nesnelere uzanan yüzlerce finans mirasını nitelikli bir çeşitlilikte ziyaretçileriyle buluşturacak “Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” sergisi, Türk finans tarihinin yalnızca bilincini değil, bilinçdışını da geniş bir seçkiyle ve bir kimlik oluşturacak şekilde ele alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışı, serginin koleksiyoneri olan iş insanı Alpay Tarhan ile birlikte 18 Aralık Cumartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek.

Tarhan: “Sergi, Türkiye’nin ilk finans müzesinin ayak sesi”

Türk finans tarihinin en önemli fiziksel parçalarını yıllardır titizlikle tarayarak, bireysel özverileriyle kişisel koleksiyonuna katan iş insanı Alpay Tarhan, yakın gelecekte bir müzeye evrilmesi beklenen koleksiyonuna ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Ülkelerin kendi geleceklerini çok daha donanımlı bir biçimde tasarlamaları, ancak kamusal belleğin kendi geçmişine hakim olduğu girişimlerle mümkün. Sivil toplumun en güçlü kamusal bellek tazeleme araçlarından birisi ise hiç şüphesiz, iyi hazırlanmış sergiler... Ülkemizin pek çok konudaki eşsiz birikimlerinden birinin de finans alanında olduğunu görüyoruz. Bugün geniş kitleler tarafından çoktan unutulmuş olsa da ülkemiz finansta köklü ve renkli bir geçmişe sahip. Bu anlamda sergimiz, ülkemizin finans belleğini tazelemesi açısından kapsayıcı bir nitelik sunuyor” dedi.

Dijital canlandırmalar belleklerde iz bırakacak

“Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” sergisi ile ziyaretçilere Türkiye’de bu tür eserlerin bir arada toplandığı ilk sergi vaadini sunduklarını belirten Tarhan “Osmanlı ilk kez 1850’de bir banka kuruyor. Sonrasında, bu banka ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na kadar ulaşan bir serüven söz konusu. Ziyaretçilerimiz, bu süreci sergimizde Galata Bankerleri’nden itibaren kronolojik sırada izleyecekler. Bizce bu, Türkiye’de olması gereken gerçek bir finans müzesinin ilk ayak sesi olacak” dedi.

Sergide ayrıca finans yolculuğunda pek az bilinen olayları da dijital canlandırmalarla kamusal belleğin hizmetine sunacaklarını dile getiren Alpay Tarhan “Bu buluşmada kamusal belleği tazeleyecek hesap makinaları, kumbaralar, ajandalar, afişler, pullar, senetler, çekler, heykeller, damgalar, kartvizitler, sertifikalar, yazışmalar, fotoğraflar, takvimler, kartpostallar, klişeler, ofis gereçleri, mahkeme evrakları, saatler, anahtarlıklar ve kimlikler, Türk finans tarihini bütün tanıklıklarıyla gözler önüne seriyor” diye konuştu.