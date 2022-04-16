Finansa o bakacak

Hana Jalel, Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı. Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 15 Nisan itibarıyla Hana Jalel getirildi. Jalel, Vodafone Türkiye’nin finans alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Hana Jalel kimdir?

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Jalel, aynı üniversitede Ekonomi master programını tamamladı. Kariyerine telekomünikasyon sektöründe başlayan Jalel, Alcatel-Lucent şirketinde finans alanında farklı roller üstlendi.

Vodafone ailesine 2007 yılında katılan Hana Jalel, Vodafone Türkiye’de ve Vodafone Grubu bünyesinde Ticari Finans Direktörlüğü, Güney Avrupa Bölgesi Denetim Direktörlüğü ve Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü gibi çeşitli roller üstlendi. Vodafone Türkiye’nin büyüme performansının ivme kazanmasında ve sürdürülebilir kâr marjı performansının yönetiminde önemli bir rol oynadı. Şirketin çeşitli verimlilik programlarına liderlik eden ve yeni iş kollarının faaliyete geçmesine katkıda bulunan Jalel, dijitalleşme süreçlerine de öncülük etti. İç Denetim alanında farklı ülkelerden gelen kişilerden oluşan bir ekibe liderlik eden Jalel, Güney Avrupa ülkelerinde iç kontrol ortamının güvence altına alınmasını sağladı.

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika’nın en büyük teknoloji iletişimi şirketi olarak, kendi ölçeğinde benzersiz bir konuma sahibiz. İnovatif yaklaşımımız, teknolojimiz, bağlantı hizmetlerimiz, platformlarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile bireylerin yaşam, kurumların çalışma şekillerini dönüştürüyoruz. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 47 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 31 Aralık 2021 itibarıyla, 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 28 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz ve 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında dünya lideri bir şirket olarak, 142 milyondan fazla cihaz ve platformu birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıları sağlamak için benimsediğimiz inovatif yaklaşımla, toplumun daha temiz ve güvenli şehirler, daha iyi ulaşım ve daha gelişmiş tarım konularındaki beklentilerine yanıt veriyoruz. Dijital liderliğimizle, bir yandan devletlerin sağlık ve eğitim hizmetleri sunma, bir yandan da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) başta olmak üzere kurumların müşterilerine hizmet sunma şekillerini dönüştürüyoruz.

2022’de 15. yılını kutlayan M-Pesa ile Afrika’da finansal teknoloji alanına köklü değişiklikler getirdik. Bugün 51 milyondan fazla kişinin finansal hizmetlere güvenli, uygun maliyetli ve uygun bir şekilde erişmesini sağlayan M-Pesa, bölgenin en büyük finansal teknoloji platformu haline geldi.

Daha iyi bir gelecek için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplumu mümkün kılan bağlantı hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz. 2040’a kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak; 2025 yılına kadar Avrupa ve tüm operasyonlarımız genelinde elektriğin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamak; yedekli şebeke ekipmanımızın %100'ünü yeniden kullanmak, geri satmak veya geri dönüştürmek yoluyla gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak için önemli adımlar atıyoruz. Kırsaldaki toplulukların, öğrencilerin ve iş arayanların internete erişim olanaklarını genişletebilmek için proaktif çalışmalar yürütüyoruz. Vodafone Vakfı çatısı altında, 30 yılı aşkın bir süredir, Avrupa ve Afrika’daki toplulukları sağlık, eğitim ve eşitlik alanlarında desteklemeye devam ediyoruz.

Doğum ve ebeveyn izni politikalarımızla çeşitliliği ve dahiliyeti destekliyor; bağlantı çözümlerimizle kadınların güçlenmesini sağlıyor; kadınların, kız çocuklarının ve genel olarak tüm toplumun eğitime ve dijital becerilere erişimini mümkün kılıyoruz. Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kültür veya din ayrımı yapmaksızın tüm bireylere saygı duyuyoruz.

Daha fazla bilgi için www.vodafone.com adresini ziyaret edebilir, @VodafoneGroup Twitter hesabımızı takip edebilir ve www.linkedin.com/company/vodafone adresinden LinkedIn bağlantısı kurabilirsiniz.