Finansal sonuçları iyi

LG Electronics Inc. (LG) bugün, 2020 ilk çeyrekteki konsolide gelirini 14.73 trilyon KRW (12.45 milyar dolar) ve faaliyet karını 1.09 trilyon KRW (921.47 milyon dolar) olarak açıkladı. Gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yumuşak bir şekilde düşmüş olsa da, faaliyet geliri 2019’un ilk çeyreğine göre yüzde 21,1 oranında iyileşti ve çeyrek faaliyet karı 1 trilyon KRW'yi aştı. Bu durum şirket tarihinde ikinci kez gerçekleşmiş oldu. Yüzde 7,4'lük faaliyet marjı, LG’nin ilk çeyrek tarihindeki en yüksek seviyesindeydi.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, ilk çeyrekte 5.42 trilyon KRW (4.58 milyar USD) ve faaliyet kârı 753.5 milyar KRW (636.8 milyon USD) bildirdi. Gelir, geçen yılın ilk çeyreğine oranla neredeyse hiç değişmedi. Pandemi döneminde, Kore’de, çamaşır makineleri, kurutucular, bulaşık makineleri, LG Styler giyim bakım sistemi gibi ürünlere olan talep artışı, tüketicilerin hijyen ürünlere olan ilgisindeki artışın da kanıtı oldu. İşletme karı (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 daha yüksek) ve işletme marjı, maliyet azaltma çabaları ve premium ürünlere artan ilgi nedeniyle LG'nin tarihindeki en yüksek seviyelerdeydi.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, arzdaki kısıtlamalar ve küresel talebin yavaşlaması nedeniyle, ilk çeyrek gelirini, geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 düşüşle 2,97 trilyon KRW (2,51 milyar ABD doları) olarak açıkladı. İşletme verimliliği, OLED TV'ler ve NanoCell TV'ler gibi premium ürün gamının genişletilmesi sonucunda 325,8 milyar KRW’ye ulaştı (275,32 milyon USD), işletme geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 oranında arttı. Bu noktada, bu yıl bilgi teknolojisi ürünlerinin Ev Eğlence Sistemleri Şirketi’nden İş Çözümleri Şirketi’ne devredildiğini de göz önünde bulundurmak gerekli. Salgının olumsuz etkilediği pazar talebiyle LG, premium ürünlerin oranında ayarlama yapıyor, online satışları genişletiyor, kaynak girdisini optimize ediyor ve ileride karlılığı artırmak için varlık yönetimini kolaylaştırıyor.

LG Mobil İletişim Şirketi, ilk çeyrekte 998,6 milyar KRW (843,9 milyon USD) satış gerçekleştirdiğini ve işletme zararını bir önceki çeyreğe göre 237,8 milyar KRW (200,96 milyon USD) daralttığını bildirdi. Satışlar, özellikle Çinli ortakların arz kesintileri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğine oranla yaklaşık yüzde 34 azaldı. Üretim ve pazarlama verimliliğinin devamı, pandeminin etkisinin tamponlanmasına yardımcı olmak için sürdürülen faaliyetler gibi nedenlerle maliyet artışları devam etti. Kore'de ikinci çeyrekte piyasaya sürülen yeni LG Velvet 5G akıllı telefon, farklı tasarım felsefesi, rekabetçi tasarımı ve gelişmiş online satış girişimleriyle yeni bir yön çizecek.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, 96,8 milyar KRW (81,8 milyon USD) faaliyet kaybı ile geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 düşüşle 1,32 trilyon KRW (1,11 milyar USD) birinci çeyrek geliri açıkladı. Bu düşüşe, Kuzey Amerika ve Avrupalı otomobil üreticileriyle yaşanan ticari aksama neden oldu. Şirket, devam eden salgın riskini en aza indirmek için, otomobil üreticilerinin talebindeki düşüşü de dikkate alarak, tedarik zinciri optimizasyon çalışmalarını hızlandıracak ve ikinci çeyrekte daha fazla maliyet tasarrufu ile iş yapısını geliştirmeye devam edecek.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi, güneş enerjisi modülleri ve LG gram dizüstü bilgisayar gibi BT ürünlerindeki yüksek satışlar sayesinde geçen sene aynı döneme göre %3,5, bir önceki çeyreğe göre de %18,8 artışla 1,71 trilyon KRW’lik (1,44 milyar USD) ilk çeyrek satışı gerçekleştirdi. Artan güneş paneli satışları, bilgi ekranlarındaki istikrarlı kârlılık ve verimlilikteki yenilikler nedeniyle 212.2 milyar KRW (179.3 milyon USD) faaliyet karı, bir önce yıl aynı döneme göre % 26.3 ve bir önceki çeyreğe göre %159 daha yüksek çıktı. Şirket, pandeminin etkisini en aza indirmek için BT ürününün uzaktan satış ve uzaktan eğitim pazarlarından daha fazla pay alması için online satış çabalarını genişletiyor.

2020 1. Çeyrek Döviz Kurları Açıklandı

LG Electronics’in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 31 Mart 2020 tarihinde sona eren üç aylık dönem için UFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore'de kazanılan (KRW) tutarlar, karşılık gelen çeyreğin üç aylık döneminin ortalama kurundan ABD Doları'na (USD) çevrilir - USD başına 1,183,33 KRW.